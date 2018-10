Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bei den europäischen Standardwerten dominiert unverändert der seit Beginn des Jahrtausends bestehende Baissetrend (auf Monatsbasis akt. bei 3.445 Punkten), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Bestätigt werde diese These nicht zuletzt durch den Bruch des im Herbst 2011 etablierten Aufwärtstrends (akt. bei 3.247 Punkten). Aber auch abseits dieser langfristigen Betrachtung mangelet es nicht an negativen Weichenstellungen. So habe der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) gestern mit einem Abwärtsgap (3.188 zu 3.179 Punkte) erneut ein neues Verlaufstief hinnehmen müssen. Beide Phänomene würden die gegenwärtige Marktschwäche unterstreichen und signalisieren, dass nach wie vor Verkaufsinteresse bestehe, zumal die Trendfolger MACD und Aroon eindeutig negativ zu interpretieren seien. In diesem Umfeld bestehe der nächste Rückzugsbereich bei gut 3.000 Punkten. Auf diesem Niveau falle die 200-Monats-Linie (akt. bei 3.086 Punkten) mit den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 3.000 Punkten zusammen. Unter dem Strich besitze das Chartbild also weiter ordentlich Schlagseite. Für eine kurzfristige Stabilisierung sei indes zumindest eine Rückeroberung des alten Jahrestiefs vom März (3.262 Punkte) notwendig. (24.10.2018/ac/a/m)