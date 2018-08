Ausblick: Die Bären hätten in der Vorwoche einen klaren Punktsieg errungen. Um den Index aber auch mittelfristig weiter unter Druck setzen zu können, wären in den kommenden Tagen

Die Short-Szenarien: Falle der EURO STOXX 50 direkt oder mit einer vorgeschalteten Erholung unter die Marke von 3.400 Punkten, dürfte sich der in der Vorwoche eingeleitete Abverkauf fortsetzen. Im Fokus stehe im Anschluss die Kreuzunterstützung bei 3.387 Punkten, welche sich aus vielen Auflagepunkten aus der Vergangenheit und somit durch eine Horizontale definiere, aber auch durch den seit März bestimmenden Aufwärtstrend. Erst wenn diese Doppelunterstützung unterschritten werde, könnten sich die Bären in Sicherheit wiegen. Der Weg sollte in diesem Szenario in Richtung des Zwischentiefs bei 3.340 Punkten geebnet sein. Ausgehend von dieser Marke wäre eine Erholung möglich, die es aber schwer haben dürfte, den dann neuen Widerstand bei 3.400 Punkten wieder zu übertreffen. Unter 3.340 Punkten würden sogar neue Jahrestiefs im Index drohen.



Die Long-Szenarien: Verteidige der EURO STOXX 50 auch am Mittwoch die Unterstützung bei 3.400 Punkten, wäre ein durchaus solider kurzfristiger Boden geschaffen, den die Käufer als Basis für eine Erholungsbewegung an die Marke von 3.460 Punkten nutzen könnten. Dort beginnend stelle sich aber einem möglichen weiteren Anstieg ein regelrechtes Widerstandsbündel in den Weg. Bei 3.471, 3.497 und 3.510 Punkten lägen die nächsten Hürden im Chart. Erst wenn diese allesamt überwunden würden, würde das Pendel wieder zugunsten der Käufer ausschlagen. Ein solches Szenario habe aber nur eine geringe Wahrscheinlichkeit. (15.08.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) scheiterte in der Vorwoche am Widerstand bei 3.510 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In der Folge habe der Index wieder zurückgesetzt, die Verkäufer hätten ihre Chance gewittert.Erst am Freitag hätten sie aber die Entscheidung im Index herbeigeführt und ihn unter die wichtigen Unterstützungen bei 3.471 und 3.460 Punkten gedrückt. Es sei ein deutlicher Ausverkauf gefolgt, der den Index wieder in die Nähe der Aufwärtstrendlinie seit März gebracht habe. Auf dem vorgeschalteten Support bei 3.400 Punkten habe sich der EURO STOXX 50 in der Folge stabilisiert. Aktuell wirke die Situation etwas wie das Warten auf dengroßen Sturm.