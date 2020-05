Ausblick: Solange die Käufer die 2.800 Punkte-Marke auf Tagesschlusskursbasis verteidigen könnten, drohe noch kein neues Verkaufssignal. Um jedoch einen bullischen Impuls zu generieren, wäre ein Tagesschlusskurs über der runden 3.000 Punkte-Marke nötig.



Die Long-Szenarien: Heute dürfte der Index noch einmal leicht zurücksetzen. Ein neues Wochenhoch über 2.944 Punkte würde das bärische Muster am EMA 50 neutralisieren. Nach einem Tagesschlusskurs über 3.000 Punkte wäre der Weg frei bis ca. 3.200 Punkte. Die 200-Tage-Linie verlaufe in den kommenden Tagen bei rund 3.270 Punkten und würde ein weiteres Kursziel nach einem bullischen Ausbruchssignal darstellen.



Die Short-Szenarien: Falle der Index in den kommenden Tagen erneut unter die 2.800 Punkte-Marke zurück, würde ein Rücklauf bis 2.600 Punkten nicht überraschen. (20.05.2020/ac/a/m)





Zürich (www.aktiencheck.de) - Der europäische Leitindex EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) fiel letzte Woche auf die 2.700 Punkte-Marke zurück und startete von dort eine weitere Zwischenrallye, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diese Aufwärtsbewegung sei in dieser Woche erneut am EMA 50 abgebremst worden. Diese viel beachtete Durchschnittslinie verlaufe aktuell bei 2.939 Punkten. Das gestrige Hoch habe mit 2.944 Punkten knapp über dieser Widerstandslinie gelegen. Dieses Hoch habe der Index kurz nach der Eröffnung erreicht. Anschließend sei die 2.900 Punkte-Marke temporär unterschritten worden. Doch auf Tagesschlusskursbasis habe diese runde Marke verteidigt werden können. Die Bullen müssten nun aufpassen. Denn ein weiteres bärisches Muster am EMA 50 wäre höchst gefährlich für den weiteren Verlauf.