So funktioniert ein ETF

Besonders günstig: die Kosten

Zwei ETF-Varianten

Die Reinform, so wie vorhin beschrieben, stellt der passive ETF dar. Er bildet den Index eins zu eins ab und erzielt genau das gleiche Ergebnis wie der Index selbst.



Die etwas aggressivere Variante ist der aktive ETF. Hier sind die Fondsmanager bemüht, Werte mit überdurchschnittlichen Leistungsdaten zu bevorzugen und damit ein besseres Ergebnis als das des Index zu erzielen. Entsprechend sind die Konsequenzen: Den höheren Renditechancen steht ein höheres Risiko und höhere Gebühren gegenüber.



Verschiedene ETF-Konstruktionen

Die unterschiedlichen Konzepte von ETFs stellen verschiedene Strategien dar, die bei ihrer Bildung zur Anwendung kommen:



Der physische ETF basiert auf dem konkreten Kauf der Werte, wie sie im Index enthalten sind.



Der synthetische ETF basiert nicht auf dem konkreten Kauf, sondern auf einer Zusicherung der Bank über die gewünschte Wertentwicklung. Dafür erhält die Bank ein Paket bekannter Aktien.



Der ausschüttende ETF basiert auf den Dividenden der enthaltenen Aktien. Sie fließen zunächst an den Fonds und werden von dort an die Anleger weitergereicht.



Der wiederanlegende ETF verwendet eintreffende Dividenden, um mit ihnen in weitere Zukäufe zu investieren - besonders geeignet für langfristige Anlagestrategien.



Jede dieser konstruktiven Varianten hat ihre Vorteile und Nachteile.









