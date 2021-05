- Nachhaltiges Wachstum: Unternehmen mit wiederkehrenden und wachsenden Erträgen und hohen Margen hätten sich als widerstandsfähig erwiesen - einige hätten sogar von den verschiedenen Lockdowns profitiert. Beispiele seien der Versicherungsmakler AIA, der Börsenbetreiber Intercontinental Exchange, MSCI und TeamViewer.



- Niedrige CO2-Bilanz: Unternehmen, die Lösungsansätze für das CO2-Problem anbieten würden oder selbst eine niedrige CO2-Bilanz hätten, zum Beispiel Vestas, Johnson Matthey, Schneider und Carrier, würden eine wichtige Rolle auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Welt spielen und Schutz gegen Energiepreisschwankungen bieten.



Auch wenn aktuell die Beschränkungen weltweit wieder gelockert würden, würden die Experten weiterhin glauben, dass Kapital (sowohl Eigen- als auch Fremdkapital) und Liquidität in der nächsten Zeit für Unternehmen weiterhin eine zentrale Rolle spielen würden. Die meisten Optionen würden Unternehmen haben, die deutliches Wachstumspotenzial zeigen würden, belastbare Geschäftsmodelle aufweisen würden und - ganz entscheidend - einen Beitrag zum Aufbau inklusiver und nachhaltiger Volkswirtschaften beitragen könnten.



Die Experten hätten beobachtet, wie entscheidend es für Unternehmen gerade in schwierigen Zeiten sei, sich auf langfristige ESG-Ziele zu konzentrieren, anstatt sich an kurzfristigen Entscheidungen und kurzfristigen Gewinnen zu orientieren. Der Markt werde sich merken, welche Geschäftsmodelle und -praktiken widerstandfähig seien. Auf dem Gipfel der Krise habe man beobachten können, wie sich einige Technologieunternehmen, Datenanbieter, Versicherungsmakler, Anbieter von Life-Sciences-Tools und Hersteller von pharmazeutischen Produkten Vorsprung verschafft hätten. In der aktuellen Erholung würden solche Unternehmen auf dem Gewinnpfad bleiben, und die Experten würden erwarten, dass sie sich dort halten würden. (12.05.2021/ac/a/m)





ESG ist primär auf langfristige Ziele ausgerichtet, doch auch kurzfristig können Anleger von einer ESG-Strategie profitieren, so Shaunak Mazumder, Senior Fund Manager, und Philipp von Königsmarck, Head of Wholesale Sales Germany, bei Legal & General Investment Management.Natürlich sei die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein Indikator für die Zukunft, doch ESG-Strategien hätten Anleger vor den schlimmsten Marktrückgängen bewahrt, weil sie Unternehmen mit den folgenden Eigenschaften bevorzugen würden: