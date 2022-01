Chinesische Unternehmen würden in Sachen ESG zum Teil als Nachzügler gelten. "Die schlechtere ESG-Bewertung ist jedoch meist auf eine unzureichende Offenlegung der traditionellen Nachhaltigkeitskennzahlen zurückzuführen", so Wong.



Ein Beispiel sei der Gesundheitssektor. Die Gesundheitsausgaben würden steigen und dürften mit der alternden Bevölkerung künftig zweistellig wachsen. Schon heute habe China den weltweit zweitgrößten Gesundheitsmarkt. "Wir sehen hier viele Anlagechancen, aber auch noch viel Nachholbedarf bei der Offenlegung von ESG-Daten", so Wong. Vergleichsweise wenig Unternehmen würden ESG-Berichte veröffentlichen. Das Bewusstsein für mehr Transparenz in diesem Bereich nehme jedoch zu. "Bei unserem Engagement mit chinesischen Unternehmen stellen wir fest, dass diese zunehmend bereit sind, Schritte zu unternehmen, um ihr ESG-Profil zu verbessern", habe Wong gesagt. Nicht nur im Gesundheitssektor auch in anderen Sektoren trage Engagement in China Früchte.



Im Anleihebereich werde das Thema ESG ebenfalls zunehmend ein wichtiger Faktor. Die chinesische Regierung habe sich dazu bekannt, ESG-Aspekte in ihr langfristiges Wachstumsmodell einzuflechten. "Auch wenn einige damit verbundene Maßnahmen kurzfristig zu Volatilität an den Anleihemärkten geführt haben, halten wir sie zuträglich für die künftige Entwicklung der Wirtschaft und der Anleihemärkte", so Nicole Froehlich, Head of Fixed Income Research bei UBS Asset Management.



Ein Instrument der Zentralbank solle die grüne Finanzierung unterstützen. Zudem sei die Liste der Projekte überarbeitet worden, die für grüne Anleihen infrage kämen, und die Initiative Common Ground Taxonomy solle eine Vereinheitlichung der Taxonomien in der EU und China vorantreiben. "Wir erwarten, dass sowohl die in US-Dollar als auch in Renminbi notierten Anleihemärkte weiter wachsen", so Froehlich.





ESG-Aspekte gewinnen in China für Unternehmen und Investoren zunehmend an Bedeutung. "Wir denken, dass Branchenführer mit gutem ESG-Profil bei der langfristigen Performance überzeugen werden", so Geoffrey Wong, Head of Emerging Markets and Asia Pacific Equities bei UBS Asset Management.Ein Blick in die Vergangenheit zeige, dass ein Portfolio basierend auf dem MSCI China mit stärkerer Gewichtung Richtung ESG bessere Performance liefern könne als der klassische MSCI China.