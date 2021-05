Aber wohin fließe das Geld genau? Tatsächlich würden Anleger häufig in die Unternehmen mit den besten "Geschichten" investieren und nicht in diejenigen, die sich um die am schwierigsten zu lösenden Probleme kümmern würden. Zu Beginn dieses Jahres habe die Bewertung vieler beliebter ESG-Titel ein atemberaubendes Niveau erreicht, das mit dem Wert der jeweiligen Anlagen nicht mehr viel zu tun gehabt habe; eine überschießende Nachfrage sei nie gut für eine rationale Preisbildung bei Wertpapieren. Hohe Spareinlagen und niedrige Zinsen hätten einen Investitionsrausch bei Kleinanlegern ausgelöst, der einige Aktien in einen fast kultähnlichen Status getrieben habe.



Diese Phänomene würden an die Dot.com-Blase der späten 1990er Jahre erinnern. Eine Zeit lang sei es unmöglich gewesen, als Technologie-Investor etwas falsch zu machen. Anfang 2000 sei die Stimmung jedoch umgeschlagen, als sich die monetären Bedingungen verschärft hätten. Börsengänge hätten zu scheitern begonnen, und die versierten, frühen Investoren hätten still und leise den Markt verlassen, bevor die unvermeidliche Pleite eingetreten sei.



Es sei nicht so gewesen, dass die langfristigen Prognosen darüber falsch gewesen seien, wie die Technologie unser Leben verändern würde. Das Problem sei gewesen, dass zu viel Geld für zu wenige auf Dauer profitable Geschäftsmodellen vorhanden gewesen sei. Selbst Amazon.com - eines der heute erfolgreichsten Geschäftsmodelle weltweit - habe fast ein Jahrzehnt gebraucht, um seinen Höchststand von 1999 wieder zu erreichen. Viele andere Unternehmen hätten den Crash nicht überlebt.



Egal wie groß das Interesse für nachhaltiges Investieren sei: "Grün" sei keine hinreichende Grundlage für den Erfolg eines Unternehmens. Investoren würden den Geschäftsmodellen und ihrer Bewertung oft zu wenig Beachtung schenken. Aber die Marktrealität kenne kein Pardon. So manch ein Unternehmen werde vom Markt verschwinden - ähnlich wie während des Platzens der "Dot.com-Blase" Ende der 1990er und den "Nifty Fifty"-Aktien der 1970er und 1980er Jahre. Was bleibe, seien die Innovationen im Bereich der Nachhaltigkeit und die Vorteile für eine grünere Gesellschaft. (11.05.2021/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die Erholung von der Covid-19-Krise wird die umweltfreundlichste wirtschaftliche Erholung aller Zeiten sein, so Andrew Parry, Newton Investment Management, einer Gesellschaft von BNY Mellon Investment Management.Es sei Liquidität im Übermaß vorhanden, und Investoren drängen in die Bereiche erneuerbare Energien, Elektrofahrzeuge, natürliche Lebensmittel, soziale Inklusion und Kreislaufwirtschaft.