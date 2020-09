Die FMR Frankfurt Main Research AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:



Börsenplätze ERWE Immobilien-Aktie:



XETRA-Aktienkurs ERWE Immobilien-Aktie:

3,90 EUR +3,17% (30.09.2020, 09:56)



ISIN ERWE Immobilien-Aktie:

DE000A1X3WX6



WKN ERWE Immobilien-Aktie:

A1X3WX



Ticker-Symbol ERWE Immobilien-Aktie:

ERWE



Kurzprofil ERWE Immobilien AG:



Die ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE) konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Gewerbeimmobilienbestands. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in ausschließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotenzial durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist in Frankfurt im Regulierten Markt (General Standard) und an den Wertpapierbörsen in Frankfurt a. M. (XETRA), Berlin, Düsseldorf und Stuttgart im Freiverkehr notiert. (30.09.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ERWE Immobilien-Aktienanalyse von FMR Research:Mariya Lazarova und Robel Tesfeom, Aktienanalysten von FMR Research, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE) mit dem Rating "kaufen" und einem Kursziel von 4,50 Euro (=ca. 19% Potenzial) auf.Dieses Kursziel ergebe sich aus einem gleichgewichteten Bewertungs-Mix von DCF-Modell (5,51 Euro) und Peer Group-Bewertung (3,47 Euro).Die Umsetzung von Revitalisierungskonzepten diene der Wertsteigerung und umfasse häufig eine Erweiterung und Umwidmung der Objekte, womit eine größere vermietbare Fläche geschaffen werde. Beispielsweise würden Monostrukturen oft in Objekte mit gemischter Nutzung umgewandelt. Die Analysten würden dieses neue Konzept für die Immobilien positiv betrachten, da die Objekte somit an die aktuellen Marktbedürfnisse angepasst würden und gleichzeitig neue Wachstumschancen entstünden. Zudem verringere die Mischung von Assetklassen Marktrisiken. Darüber hinaus wolle die ERWE Immobilien AG ihr Portfolio in den nächsten zwei bis drei Jahren verdoppeln. Gelinge ihr dies und setze sie ihren guten Track Record mit regelmäßigen Wertsteigerungen fort, sähen die Analysten ein großes Wachstumspotenzial für ERWE.Konzeptionell stehe die Revitalisierung von Bestandsimmobilien durch Implementierung neuer Nutzungskonzepte im Vordergrund. Dies fördere die Kundenfrequenz und die Attraktivität für neue Mieter. Die Analysten würden davon ausgehen, dass ERWE durch die Umwandlung der Flächen neue Mieter anziehen werde und sich somit stabile Mieteinnahmen sichere.Angesichts der schnellen Wachstumsabsicht, die Mariya Lazarova und Robel Tesfeom, Analysten von FMR Research, für nachvollziehbar halten, der Umsetzung von Revitalisierungskonzepten und der Internalisierung von Prozessen, lautet ihre Empfehlung "kaufen" mit einem Kursziel von 4,50 Euro. (Analyse vom 30.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: