Kurzprofil ERWE Immobilien AG:



Die ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE) konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Gewerbeimmobilienbestands. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in ausschließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotenzial durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist in Frankfurt im Regulierten Markt (General Standard) und an den Wertpapierbörsen in Frankfurt a.M. (XETRA), Berlin, Düsseldorf und Stuttgart im Freiverkehr notiert. (18.05.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ERWE Immobilien-Aktienanalyse von FMR Research:Mariya Lazarova, Aktienanalystin von FMR Research, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie der ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE).In den ersten Monaten des Jahres 2021 habe ERWE ein deutliches Wachstum der Mieteinnahmen um mehr als 80% YoY auf 1,73 Mio. Euro verzeichnet. Zudem seien die Aufwendungen aus der Immobilienbewirtschaftung im Verhältnis zum Umsatz auf -39% gesunken (Q1/20: -46%), was auf eine verbesserte Effizienz schließen lasse. Das Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung habe im Jahresvergleich auf 1,06 Mio. Euro (Q1/20: 0,52 Mio. Euro) mehr als verdoppelt werden können. Auch das EBIT habe sich auf 0,52 Mio. Euro verbessert (Q1/20: -0,05 Mio. Euro). Dies sei vor allem durch neue Immobilieninvestitionen und Repositionierung der bestehenden Immobilien getrieben worden. Die Eigenkapitalquote sei auf 26,6% (2020: 27,1%) gesunken und die LTV-Quote habe 63,1% (2020: 63,3%) betragen, was leicht über dem Zielwert von etwa oder leicht unter 60% liege. Der NAV habe sich auf 4,05 Euro je Aktie (2020: 4,12 Euro je Aktie) verringert und der EPRA NRV sei leicht auf 4,82 Euro je Aktie (2020: 4,87 Euro je Aktie) aufgrund des ausgewiesenen Nettoverlustes von 1,2 Mio. Euro für Q1/21 gesunken.ERWE habe seine Wachstumsziele und prüft Kapitalmaßnahmen für die nächsten Wachstumsschritte bestätigt. Das Unternehmen strebe mittelfristig ein starkes Wachstum an und wolle in den nächsten drei bis fünf Jahren den Immobilienbestand verdoppeln, der in Q1/21 nur leicht auf 194,4 Mio. Euro (2020: 192,7 Mio. Euro) gestiegen sei. Das Unternehmen berichte weiter, dass nicht alle im Besitz befindlichen Immobilien vollständig repositioniert seien, was auf ein weiteres Aufwärtspotenzial hindeute. Das Management füge hinzu, dass neue Akquisitionen von Immobilien in A-Lagen geplant seien.Die Aktienanalysten von FMR Research würden glauben, dass das Unternehmen ein signifikantes Wachstumspotenzial habe, was durch die geplante Portfolioerweiterung betont werde.Die FMR Frankfurt Main Research AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.