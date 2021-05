Börsenplätze EQT-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs EQT-Aktie:

26,08 EUR -1,32% (19.05.2021, 12:29)



NASDAQ OTC-Aktienkurs EQT-Aktie:

32,44 USD -4,59% (04.05.2021)



ISIN EQT-Aktie:

SE0012853455



WKN EQT-Aktie:

A2PQ7G



Ticker-Symbol EQT-Aktie:

6EQ



NASDAQ OTC Ticker-Symbol EQT-Aktie:

EQBBF



Kurzprofil EQT AB:



EQT AB (ISIN: SE0012853455, WKN: A2PQ7G, Ticker-Symbol: 6EQ, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: EQBBF) ist eine der führenden Managementgesellschaften für Private-Equity-Fonds in Europa. Die Gruppe bietet auch Investitionsberatungsdienste an. Ende 2019 verwaltete EQT AB ein Vermögen von 39,9 Milliarden Euro und beschäftigt 654 Personen). (19.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - EQT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von EQT AB (ISIN: SE0012853455, WKN: A2PQ7G, Ticker-Symbol: 6EQ, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: EQBBF) unter die Lupe.Ein IPO wie eine Achterbahnfahrt habe am Mittwoch der Software-Konzern Suse in Frankfurt hingelegt. Nachdem die Aktien des Börsenneulings in den ersten Minuten kräftig abgetaucht seien, habe sich der Kurs in der Folge wieder erholt und notiere aktuell leicht im Plus. Die Pläne des Unternehmens seien dagegen solide und vernünftig.Schon der erste Kurs habe mit 29,50 Euro etwas unter dem Ausgabepreis von 30 Euro gelegen. Binnen Minuten seien die Papiere des Linux-Software-Anbieters dann um mehr als acht Prozent auf 27,50 Euro abgesackt. Fast genauso schnell habe die Aktie danach gedreht und sei bis auf 30,67 Euro gestiegen, um anschließend wieder auf etwa 30,30 Euro wieder nachzugeben.Insgesamt hätten Suse und der Eigentümer EQT mit dem Börsengang rund 1,1 Milliarden Euro eingenommen. Bereits vor dem IPO hätten die Investmentgesellschaften Capital Research Global Investors und GIC Private Limited zugesagt, Aktien im Wert von 340 Millionen Euro zu kaufen.Mit dem Börsengang von Suse sei in Frankfurt bereits das dritte Milliarden-IPO geglückt.Anleger, die bei der Zuteilungsphase zum Zuge kamen, lassen ihre Gewinne laufen, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link