Kurzprofil EQS Group AG:



Die EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Investor Relations, Corporate Communications und Corporate Compliance. Mehrere tausend Unternehmen weltweit erfüllen mit der EQS Group komplexe nationale und internationale Publizitätspflichten, minimieren Risiken und sprechen Stakeholder gezielt an.



EQS Group ist ein digitaler Komplettanbieter: Zu den Produkten und Services gehören ein globales Newswire, ein Meldepflichtenservice, Investor Targeting und Kontaktmanagement, sowie eine Insiderlistenverwaltung. Diese sind in der cloudbasierten Plattform EQS COCKPIT gebündelt, um die Arbeitsprozesse von Investor Relations-, Kommunikations- und Compliance- Verantwortlichen zu optimieren. Darüber hinaus bietet EQS Group eine innovative Whistleblowing- und Case-Management- Software, Webseiten, digitale Berichte und Webcasts an.



Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit mehr als 450 Mitarbeitern in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. (14.11.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - EQS Group-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Laut den Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" sind Rückschläge in der Aktie der EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) ideale Kaufgelegenheiten.Es gebe nur wenige Aktien, welche die aktuelle, sehr scharfe Korrektur an den Börsen fast unbeschadet überstünden. Dazu zähle Vorstandswoche-Favorit EQS Group. Die Aktie notiere mit einem Kurs von 72 Euro nicht weit entfernt vom bisherigen Rekordkurs von über 80 Euro. Die Aktionärsstruktur bei EQS scheine äußerst gefestigt zu sein, obwohl der Freefloat mit knapp 60% nicht gerade gering ausfalle. Firmengründer und CEO Achim Weick sei mit einem Anteil von 21% der größte Aktionär. Dahinter halte Norman Rentrop über seine Investmentgesellschaft einen Anteil von gut 20%. Der Rest sei breit gestreut. Die letzte Kaufempfehlung für die Aktie aus Oktober 2017 bei Kursen unter 60 Euro zahle sich inzwischen aus.Die Münchner seien einer der größten Profiteure der Regulierung und den entsprechend immer höheren Anforderung verschiedener Behörden. Mit der eigenen cloud-basierten Plattform EQS Cockpit könnten Kunden von EQS komplexe nationale und internationale Informationsanforderungen, Meldepflichten und Richtlinien kinderleicht erfüllen. "Wir haben unsere Cloud-Plattform Cockpit in den letzten Jahren stetig um weitere Produkte und Funktionen erweitert und werden das neue Cockpit noch im 4. Quartal online schalten", habe Weick den Experten im Hintergrundgespräch gesagt. Über die Plattform könnten Kunden zukünftig die Bereiche Digital Investor Relations, Corporate Communications und Compliance, Governance sowie Risk in einem Tool abdecken. "Wir haben das Cockpit inzwischen zu einer cloud-basierten Plattform entwickelt, die für den täglichen Gebrauch geeignet ist, um wirklich alle regulatorischen Anforderungen über ein einziges System abzubilden", ergänze der CEO.Angefangen habe alles mit Ad-hoc-Mitteilungen, Corporate News, Pressemitteilungen, Directors' Dealings und Stimmrechtsmitteilungen. Erweitert worden sei die Plattform um den Insider Manager, das Hinweisgeber-System Integrity Line, den Policy Manager für die Datenschutzverordnung nach der EU-Richtlinie, der neu ab 2019 sei, als auch den LEI-Manager. Sobald die einzelnen Verordnungen zur Pflicht für Unternehmen würden, werde bei EQS die Kasse kräftig klingeln. Bestes Beispiel sei der Legal Entity Identifier, kurz LEI, der jedes Jahr erneut werden müsse. EQS habe über 30.000 LEI-Kunden. Ab dem zweiten Jahr koste der Dienst 69 Euro pro Jahr. Mache ein hübsches Umsatzvolumen von fast 2 Mio. Euro pro Jahr ohne größeren Aufwand in der Zukunft. Der Markt für die Themen Governance, Risk und Compliance habe ein Volumen von mehr als 5 Mrd. USD und wachse mit Raten von mehr als 13% pro Jahr.Erweitert habe EQS die Plattform auch im Bereich Investor Relations um das bedeutende Thema Investor Targeting. Unternehmen könnten damit beispielsweise Roadshows zielgerichtet planen und über eine globale Investorendatenbank die passenden Investoren finden, die grundsätzlich Interesse am Markt und der jeweiligen Branche hätten. "Der gesamte Markt für Corporate Compliance hat sehr viele Optionen und ist erheblich größer als wir das bisher angenommen haben", so Weick. Durchaus möglich, dass das Tool früher oder später auch für Investoren geöffnet werde, damit sie spannende Unternehmen finden könnten.Die gesamte Entwicklung des Systems habe zunächst natürlich erhebliche Kosten verursacht. "Wir haben in den letzten zwei Jahren unsere Anzahl an Mitarbeiter nahezu verdoppelt." Das gesamte Investitionsvolumen umfasse bis ins Jahr 2020 einen Betrag von 8 Mio. Euro. Ein guter Teil davon sei per Ende 2018 schon umgesetzt. Im ersten Halbjahr 2018 hätten die Umsätze um 14% auf über 17 Mio. Euro expandiert. In der Ergebnisrechnung würden sich die erhöhten Kosten bemerkbar machen. 2017 und vor allem das Jahr 2018 seien wegen der Investitionsphase als Übergangsjahr zu betrachten. Wie am Aktienkurs zu sehen sei, hätten dies Investoren offensichtlich verstanden. Vereinzelte Analysten vermutlich nicht. Auf die komme es aber eh nicht an.Spannend beim Zahlenwerk: Die jährlich wiederkehrenden Erlöse würden inzwischen eine Quote von mehr als 80% zeigen; rein auf Deutschland bezogen sogar mehr als 85%. "Wir erwarten ab 2019 eine Ausweitung der Subskriptionserlöse und eine nochmalige Steigerung des bereits hohen Anteils wiederkehrender Umsätze", so Weick. 2018 wolle EQS den Umsatz um 19 bis 24% steigern und dabei ein EBITDA von bis zu 1 Mio. Euro einzufahren. 2019 dürfte EQS den Umsatz erneut zweistellig ausbauen. Zum Gewinn habe sich der CEO noch nicht äußern wollen. "Unser Ziel ist allerdings, im Jahr 2019 einen positiven Free Cashflow zu erreichen", kündige Weick an. Somit sollte sich das EBITDA auf mindestens 2 oder sogar 3 Mio. Euro belaufen. Perspektivisch solle der Umsatz auf über 100 Mio. Euro steigen. EQS werde immer mehr und mehr zum Cloud-Unternehmen mit entsprechenden SaaS-Erlösen.Rückschläge in der EQS Group-Aktie sind ideale Kaufgelegenheiten, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 13.11.2018)