Kurzprofil EQS Group AG:



Die EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Investor Relations, Corporate Communications und Corporate Compliance. Mehrere tausend Unternehmen weltweit erfüllen mit der EQS Group komplexe nationale und internationale Publizitätspflichten, minimieren Risiken und sprechen Stakeholder gezielt an.



EQS Group ist ein digitaler Komplettanbieter: Zu den Produkten und Services gehören ein globales Newswire, ein Meldepflichtenservice, Investor Targeting und Kontaktmanagement, sowie eine Insiderlistenverwaltung. Diese sind in der cloudbasierten Plattform EQS COCKPIT gebündelt, um die Arbeitsprozesse von Investor Relations-, Kommunikations- und Compliance- Verantwortlichen zu optimieren. Darüber hinaus bietet EQS Group eine innovative Whistleblowing- und Case-Management- Software, Webseiten, digitale Berichte und Webcasts an.



Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit mehr als 450 Mitarbeitern in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. (11.05.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - EQS Group-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS).Das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 sei bei der EQS Group AG geprägt gewesen durch den Verkauf der ARIVA.DE AG-Beteiligung, das Überschreiten des Höhepunkts der Investitionsphase und weiterer Kostenoptimierungen. Die ARIVA.DE AG sei zum 01.07.2019 entkonsolidiert worden und habe somit zum Halbjahr noch Umsätze und Ergebnisse beigetragen. Bereinigt um ARIVA.DE sei eine Umsatzsteigerung um 10,6% auf 31,87 Mio. EUR (VJ: 28,81 Mio. EUR) erzielt worden. Somit hätten die Umsatzerlöse am unteren Ende der Guidance von 31,7 bis 33,1 Mio. EUR gelegen, was durch die verspätete Fertigstellung einzelner COCKPIT-Module verursacht worden sei. Diese Module seien nun finalisiert worden und sollten positive Beiträge im laufenden Geschäftsjahr 2020 erzielen. Insgesamt sei dennoch ein solides Umsatzwachstum mit einer hohen Ergebnisqualität erzielt worden, da die wiederkehrenden Umsätze nochmals hätten gesteigert werden können, von 79% (Q4 2018) auf 83% (Q4 2019).Ergebnisseitig habe der ARIVA.DE AG-Verkauf einen positiven Einmaleffekt auf das Finanzergebnis dargestellt. Zudem habe es durch die Änderung der IFRS 16-Bilanzierungsrichtlinien eine deutliche Verschiebung der Ergebniskennzahlen gegeben. Durch die erstmalige Aktivierung der Mietverträge hätten sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 2,05 Mio. EUR reduziert und die Abschreibungen und der Finanzaufwand hätten sich um 1,96 Mio. EUR bzw. 0,12 Mio. EUR erhöht. Hierdurch sei das EBITDA deutlicher angestiegen, ohne dass entsprechende Cashflows dagegenstünden. Insgesamt sei das EBITDA im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 auf 2,55 Mio. EUR angestiegen (VJ: 0,24 Mio. EUR). Bereinigt um den IFRS 16-Effekt sei das EBITDA auf 0,50 Mio. EUR angestiegen. Somit seien auch überproportionale Ergebnisverbesserungen, bereinigt um IFRS 16, erzielt worden. Hintergrund hierfür seien vornehmlich der Abbau von Freelancern und der Wegfall von Recruitingkosten gewesen.Die Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2020 liege bei einem Umsatz von 35,1 Mio. EUR bis 38,2 Mio. EUR mit einem EBITDA von 3,50 Mio. EUR bis 4,50 Mio. EUR. Zudem sei im Geschäftsbericht 2018 konkretisiert worden, dass zwischen den Jahren 2019 und 2025 ein jährliches durchschnittliches Wachstum von 15% bis 20% erzielt werden solle und im Jahr 2025 eine EBITDA-Marge von mindestens 25% erreicht werden solle.Vor dem Hintergrund des nun überschrittenen Höhepunkts der Investitionstätigkeit würden die Analysten steigende Margenverbesserungen erwarten.Auf Basis ihres DCF-Modells haben Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, einen fairen Wert in Höhe von 91,50 EUR je Aktie ermittelt und vergeben der EQS Group-Aktie das Rating "kaufen". (Analyse vom 08.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link