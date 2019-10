Borsa Italiana-Aktienkurs ENI-Aktie:

Kurzprofil ENI:



ENI (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF) ist ein integriertes Energieunternehmen. Mit seinen 78.000 Mitarbeitern ist es in 90 Ländern aktiv und betreibt die Exploration, die Produktion, im Transport, die Raffination und die Vermarktung von Öl und Gas und ist im Bereich Petrochemie und im Aufbau und Betrieb von Ölfeldern tätig. (30.10.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ENI-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die ENI-Aktie (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF).Das Q3-Zahlenwerk sei durch den Ölpreisrückgang sowie den Erwerb einer 20%igen Beteiligung an der ADNOC-Raffinerie geprägt gewesen. Das bereinigte EPS (0,22 Euro) sei hinter der Analystenerwartung (0,27 Euro) zurückgeblieben, habe aber den Marktkonsens getroffen (0,22 Euro). Der freie Cashflow sei in Q3/2019 akquisitionsbedingt negativ gewesen. Das Gearing sei daher sowie aufgrund der Ausschüttung der Halbjahresdividende im Quartalsverlauf (per 30.09.: 25%) deutlich gestiegen. Der Ausblick für 2019 sei teilweise angepasst worden (aber für Öl- und Gasproduktion (+2,0% bis 2,5% y/y) und CAPEX (<8 Mrd. Euro) wiederholt). Auf Basis des aktuellen Ölpreisniveaus (61 USD je Barrel) sei ENI cash-positiv (Break-even-Ölpreis 2019: 55 (inkl. IFRS 16 2019: 52; 2018: 52; 2017: 57) USD je Barrel). Seine Erwartungen habe Diermeier infolge der Q3-Zahlen sowie eines konservativeren Ölpreisszenarios gesenkt (u.a. bereinigtes EPS 2019e: 0,91 (alt: 1,12) Euro; berichtetes EPS 2019e: 0,83 (alt: 1,11) Euro; bereinigtes/berichtetes EPS 2020e: 1,09 (alt: 1,17) Euro). Die Dividendenrendite (2019e: 6,2%) sei seines Erachtens attraktiv.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die ENI-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde von 15,10 Euro auf 14,90 Euro reduziert. (Analyse vom 30.10.2019)