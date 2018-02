Xetra-Aktienkurs ENI-Aktie:

Kurzprofil ENI:



ENI (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF) ist ein integriertes Energieunternehmen. Mit seinen 78.000 Mitarbeitern ist es in 90 Ländern aktiv und betreibt die Exploration, die Produktion, im Transport, die Raffination und die Vermarktung von Öl und Gas und ist im Bereich Petrochemie und im Aufbau und Betrieb von Ölfeldern tätig. (19.02.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ENI-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die ENI-Aktie (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF).Das bereinigte Zahlenwerk für Q4 habe die Erwartungen übertroffen. Da der freie Cashflow u.a. wegen der Desinvestitionen in Q4 deutlich positiv gewesen sei, habe sich das Gearing im Quartalsverlauf (per 31.12.2017: 23%; 30.09.2017: 33%) erwartungsgemäß deutlich verbessert. Die Gesamtjahresdividende für 2017 belaufe sich auf 0,80 (Vj.: 0,80) Euro je Aktie, was der Analysten-Prognose entsprochen habe. Der operative Cashflow habe die organischen Investitionen und die Dividende bei einem Ölpreis von 57 (Ziel: 60) USD je Barrel) gedeckt. Die organische Reserveersatzrate habe 2017 bei hohen 120% gelegen, sodass sich die Reichweite der nachgewiesenen Öl- und Gasreserven auf durchschnittliche 10,5 Jahre belaufe.Insbesondere für den Mid- und Downstream-Bereich liege ENI nach den ersten beiden Jahren deutlich über den Zielen des Strategieplans 2017-2020, sodass der Analyst hier für Mitte März (Strategie-Update) mit einer entsprechenden Anpassung rechne. Er habe seine Prognosen mehrheitlich angepasst (u.a. EPS 2018e: 0,85 (alt: 0,72) Euro; EPS 2019e: 0,91 (alt: 0,78) Euro). Die politischen Unsicherheiten seien wegen der Parlamentswahlen (Anfang März) hoch (Strategie-Update sonst immer im Rahmen des Q4-Berichts).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die ENI-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 14,70 auf 15,20 Euro angehoben. (Analyse vom 19.02.2018)Börsenplätze ENI-Aktie: