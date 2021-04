Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze EHang-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs EHang -Aktie:

33,98 USD -9,29% (07.04.2021)



ISIN EHang-Aktie:

US26853E1029



WKN EHang -Aktie:

A2PWWB



NASDAQ Ticker-Symbol EHang-Aktie:

EH



Kurzprofil EHang Holdings Ltd:



EHang (ISIN: US26853E1029, WKN: A2PWWB, NASDAQ-Symbol: EH) ist ein autonomes Unternehmen für Technologieplattformen für Luftfahrzeuge. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, fertigt, verkauft und betreibt AAVs und die sie unterstützenden Systeme und Infrastrukturen für eine breite Palette von Branchen und Anwendungen, einschließlich Personentransport, Logistik, intelligentes Stadtmanagement und Luftmedienlösungen. (08.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - EHang-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der EHang Holdings Ltd (ISIN: US26853E1029, WKN: A2PWWB, NASDAQ-Symbol: EH) unter die Lupe.Auf dem Boden oder am Abgrund? Der Kurs der chinesischen Drohnen-Aktie falle auch Wochen nach der Leerverkäufer-Attacke und dem folgenden Einbruch weiter durch extrem hohe Tagesschwankungen auf. Nun versuche sich die EHang-Aktie an einer - äußerst wackeligen - Landung. Ein weiterer Kursrutsch sei nicht ausgeschlossen.Vor einem Monat habe "Der Aktionär" geschrieben: "Eine gewisse Unterstützung zeichnet sich im Bereich zwischen 44,60 und 46,40 Dollar ab. Angesichts der aktuellen Tagesschwankungen hat das aber nicht viel Aussagekraft."Tatsächlich habe der genannte Bereich nur einige Tage gehalten, bevor der Kurs wieder bis auf 30 Dollar abgerutscht sei. Tiefer sei es bislang nicht gegangen. Zumindest halte also das bisherige Korrekturtief (28,53 Dollar). Um die 34 Dollar herum versuche sich der Kurs nun einmal mehr zaghaft an einer Bodenbildung.Sacke der Kurs noch mal unter 30 Dollar durch, könnten die nächsten Spekulanten das Handtuch werfen. Die Auffangzone läge dann bei etwa 25 Dollar.Grundsätzlich gelte trotz einer gewissen Kursberuhigung immer noch das vorherige Fazit: "Wie man EHang auch handeln will: Es ist so oder so eine kaum kalkulierbare Wette - entweder auf die fundamentalen Langfristaussichten in einem Zukunftsmarkt mit viel Konkurrenz. Oder auf kurzfristige Launen des Marktes. "Der Aktionär" rät zur Seitenlinie." (Analyse vom 08.04.2021)