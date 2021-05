Börsenplätze EHang-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs EHang -Aktie:

23,57 USD +3,38% (06.05.2021, 18:53)



ISIN EHang-Aktie:

US26853E1029



WKN EHang -Aktie:

A2PWWB



NASDAQ Ticker-Symbol EHang-Aktie:

EH



Kurzprofil EHang Holdings Ltd:



EHang (ISIN: US26853E1029, WKN: A2PWWB, NASDAQ-Symbol: EH) ist ein autonomes Unternehmen für Technologieplattformen für Luftfahrzeuge. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, fertigt, verkauft und betreibt AAVs und die sie unterstützenden Systeme und Infrastrukturen für eine breite Palette von Branchen und Anwendungen, einschließlich Personentransport, Logistik, intelligentes Stadtmanagement und Luftmedienlösungen. (06.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - EHang-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der EHang Holdings Ltd (ISIN: US26853E1029, WKN: A2PWWB, NASDAQ-Symbol: EH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die chinesische Drohnen-Aktie sei ohnehin nichts für schwache Nerven. In einem schwächelnden Tech-Markt sei der Kurs von EHang aber seit Montag einmal mehr besonders unter Druck geraten - Kursverlust: zeitweise 25 Prozent. Dafür dürfte auch ein auf den ersten Blick eher unscheinbares Dokument gesorgt haben.Freitagnacht (30. April) sei ein Dokument der US-Börsenaufsicht (SEC) veröffentlicht worden, in dem EHangs Finanzchef eine Verschiebung des Jahresberichts an die SEC ankündige.Hohe Bewertung, ein Geschäftsmodell, für das die Infrastruktur bislang hauptsächlich in Form schöner Bilder existiere und Genehmigungen in den Sternen stünden, schwächelnder Tech-Markt (besonders in China), Leerverkäufer-Vorwürfe, wochenlanger Abwärtstrend - und jetzt diese Verzögerung. Anleger sollten von der EHang-Aktie weiterhin die Finger lassen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link