Xetra-Aktienkurs EASY SOFTWARE-Aktie

5,74 EUR +0,70% (13.05.2019, 09:02)



ISIN EASY SOFTWARE-Aktie:

DE0005634000



WKN EASY SOFTWARE-Aktie:

563400



Ticker-Symbol EASY SOFTWARE-Aktie:

ESY



Kurzprofil EASY SOFTWARE AG:



Die EASY SOFTWARE AG (ISIN: DE0005634000, WKN: 563400, Ticker-Symbol: ESY) in Mülheim a. d. Ruhr entwickelt seit 1990 nachhaltige Lösungen für elektronische Akten und Archivierung sowie Vorgangsautomatisierung - effizient, leicht installierbar, einfach zu warten. Das gilt zum Beispiel für die digitale Rechnungsverarbeitung, das Vertragsmanagement, das Personalwesen sowie für zahlreiche weitere Unternehmensbereiche und Abteilungen. Mit über 12.000 branchenübergreifenden Kundeninstallationen zählt die EASY SOFTWARE AG zu den führenden Herstellern für elektronisches Dokumentenmanagement, digitale Archivierung und Workflow in Deutschland. Auslandsgesellschaften befinden sich in Europa, Asien und den USA. (13.05.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - EASY SOFTWARE-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Großjohann von BankM Research:Daniel Großjohann, Aktienanalyst von BankM Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der EASY SOFTWARE AG (ISIN: DE0005634000, WKN: 563400, Ticker-Symbol: ESY).Mit einem Umsatzanstieg von 9,1% in 2018 habe die EASY SOFTWARE AG die Analystenerwartung leicht übertroffen, während das EBITDA etwas schwächer ausgefallen sei. Die ergebnisseitige Aussagekraft des vergangenen Jahres sei jedoch ohnehin durch diverse einmalige Sondereffekte (die in Summe mit EUR 2,6 Mio. belastet hätten) eingeschränkt. Investoren sollten ihr Augenmerk auf den vom Unternehmen unter neuer Führung aufgezeigten Trend bei der Umsatz- und Kostenentwicklung legen. Hier scheinen die eingeleiteten Maßnahmen zu greifen, so der Analyst von BankM Research. Bezogen auf EV/Umsatz sei die EASY SOFTWARE-Aktie im Peer-Gruppen-Vergleich weiterhin günstig. Es gelte nun, die nachhaltige Verbesserung des Margenniveaus in den kommenden Quartalen zu bestätigen. Gelinge dies, wie von Großjohann erwartet, dürfte der Kapitalmarkt eine Neubewertung der EASY SOFTWARE-Aktie vornehmen.Daniel Großjohann, Aktienanalyst von BankM Research, ermittelt einen fairen Wert von EUR 7,30 pro Aktie (vormals: EUR 6,85) und bewertet die EASY SOFTWARE-Aktie weiterhin mit "kaufen". (Analyse vom 13.05.2019)Börsenplätze EASY SOFTWARE-Aktie: