Outperformer in diesem Umfeld sei hingegen der Finanzsektor gewesen, wo die steilere Zinskurve auf steigende Nettozinsmargen bei den Banken hoffen lasse. Der S&P Bankenindex sei in diesem Jahr mit einem Plus von 7% (!) gegen den Markttrend der klare Überflieger. Diese Woche starte übrigens auch die Berichtssaison zum vierten Quartal. Traditionell würden hier die Banken zu Beginn berichten, dementsprechend werde sich am Freitag dann auch die Aufmerksamkeit auf die Ergebnisse von JPMorgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM), BlackRock (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) und Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC) richten. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden davon ausgehen, dass es die Unternehmen in den USA wiederum schaffen würden, die in sie gestellten Erwartungen mehrheitlich zu übertreffen, auch wenn speziell in Blickrichtung der 2022er-Ergebnisse die gebackenen Brötchen nun aufgrund des Basiseffekts kleiner würden.



Aufgrund des weniger "wachstumslastigen" Profils der europäischen Aktienindices seien EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) (+0,17%), DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) (+0,40%) und ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) (+2,9%) deutlich besser ins neue Jahr gestartet. Dem österreichischen Aktienbarometer habe dabei natürlich auch die hohe Gewichtung der Finanz- und Energietitel geholfen. Insgesamt würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG aber die globale Gemengelage am Aktienmarkt als nicht zu negativ werten. Die großen Notenbanken hätten mit ihrer Positionierung für 2022 die Karten auf den Tisch gelegt. Damit bestehet auch eine gute Portion an Planungssicherheit für die Investoren. Zudem dürften eine wiederum gute Berichtssaison und die sich weiter bestätigende "Milde" von Omikron wieder für Unterstützung sorgen. Zu den Risikofaktoren im aktuellen Umfeld würden hingegen die geopolitischen Spannungen zwischen Russland, der Ukraine und den USA sowie die angespannte Lage in Kasachstan zählen. Die Verhandlungen zwischen Russland und den USA würden heute in Genf fortgesetzt.



In Asien würden sich die Leitindices heute bislang gemischt präsentieren, wobei die Kursausschläge verhältnismäßig gering seien. So wüerden an der Tokioter Börse leichte Abschläge verzeichnet, wohingegen Festland-China und Hongkong fester notieren würden. Die vorbörslichen Indikationen für Europa würden aktuell einen wenig veränderten Handelsauftakt erwarten lassen.



Am Freitag sei der Ölpreis zwar etwas leichter aus dem Hande gegangen, der Jahresauftakt bei diesem wichtigen Rohstoff könne sich allerdings mit einem Plus von rund 5% sehen lassen. Für Kursanstiege habe hier inbesondere die aktuell geringere Ölförderung in Kasachstan und Libyen gesorgt.



Das nicht-zinstragende Gold sei hingegen in der ersten Handelswoche des Jahres vor dem Hintergrund der höheren Staatsanleiherenditen unter Abgabedruck gestanden. Im Zuge des schwächeren freitägigen Arbeitsmarktberichts habe der Goldpreis allerdings zu einer moderaten Gegenbewegung angesetzt. Die Feinunze koste aktuell USD 1.793. (10.01.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Das auf eine strengere Gangart bei der US-Geldpolitik schließen lassende FED-Protokoll, höher als erwartete deutsche Inflationszahlen und in diesem Umfeld auf Wochenbasis so stark wie zuletzt im September 2019 ansteigende Staatsanleiherenditen haben in der letzten Woche auf die Aktienstimmung gedrückt und in Summe für einen durchwachsenen Jahresauftakt gesorgt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Zusätzlich habe der unter den Erwartungen ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht (199.000 geschaffene vs. 400.000 erwartete neue nicht-landwirtschaftliche Jobs) am Freitag belastet.Auffällig sei die Diskrepanz zwischen Wachstum- und Value-Titeln gewesen. Erstere hätten verständlicherweise deutlich stärker unter dem Aufwärtsschub der Renditen gelitten, dainsbesondere Tech- und Internetaktien hoch bewertet seien und folglich ein gestiegener Abzinsungsfaktor hier zu niedrigeren "fair values" in den Modellen führe. Solcherart verwundere es dann wenig, dass der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1) mit einem Kursverlust von rund 4,5% seit Jahresbeginn zu den klaren Underperformern zähle. Der breite US-Markt gemessen am S&P 500 (ISIN: US78378X1072 WKN: A0AET0) sei mit einem Minus von 1,9% seit Jahresbeginn glimpflicher davongekommen.