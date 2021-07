Duolingo habe dagegen beim Anteil der zahlenden Nutzer kaum zulegen können: Nur vier Prozent der 40 Millionen monatlich aktiven User seien Abonnenten des Dienstes. Gleichzeitig würden sie für 72 Prozent des Umsatzes beisteuern.



Zum Vergleich: Der Berliner Konkurrent Babbel habe bereits 2019 zehn Millionen Abonnenten und 150 Millionen Euro Umsatz ausgewiesen. Aktuellere Zahlen der Berliner, die ebenfalls ein Kandidat für einen Börsengang noch in diesem Jahr seien, lägen nicht vor.



Dass es Duolingo bislang kaum gelinge, den Anteil der Abonnenten zu steigern, beziehungsweise die Nicht-Zahler besser über Werbung zu monetarisieren, sei der Makel des Börsenkandidaten.



"Der Aktionär" bleibt beim IPO, das für den 27. Juli geplant ist, am Seitenrand, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 20.07.2021)



Duolingo ist ein Freemium-Onlinedienst zum Erlernen von Sprachen. Er wurde mit dem Ziel erstellt, Bildung allen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Duolingo wurde im November 2011 in einer geschlossenen Beta-Version gestartet und am 19. Juni 2012 öffentlich zugänglich gemacht. Laut eigenen Angaben haben sich seit dem Start mehr als 300 Millionen Nutzer angemeldet (20.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" nimmt das E-Learning-Unternehmen Duolingo unter die Lupe.Der E-Learning-Sektor habe in der Corona-Krise massiv profitiert. Duolingo wolle das gute Umfeld nun für einen Börsengang an der Nasdaq nutzen und einen dreistelligen Millionenbetrag einsammeln. Die beeindruckenden Wachstumszahlen der amerikanischen Sprachlern-App hätten allerdings einen Schönheitsfehler.Duolingo wolle fünf Millionen Aktien zwischen 85 und 95 Dollar das Stück platzieren. Am oberen Ende der Preisspanne ergäbe sich ein Emissionsvolumen von 485 Millionen Dollar.Inklusive Aktienoptionen und Restricted Stock Units käme das Unternehmen auf eine Bewertung von 4,4 Milliarden Dollar. Die letzte Finanzierungsrunde im November 2020 habe auf Basis einer 2,4 Milliarden Dollar-Bewertung stattgefunden.