Kurzprofil Dufry AG:



Dufry (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF) ist ein international tätiger Reiseeinzelhändler.



Das Unternehmen betreibt weltweit in 63 Ländern und rund 2.200 Geschäfte an Flughäfen, auf Kreuzfahrtschiffen, in Seehäfen und an anderen touristisch interessanten Orten.



Dufry verfügt über ein starkes Portfolio mit langfristigen Konzessionen, die das Unternehmen mit Flughafenbehörden und anderen Standorteigentümern ausgehandelt hat.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden prestigereiche Marken von über 1.000 Anbietern.



Die Kunden können auf die fachkundige Beratung mehr als 29.000 Dufry-Mitarbeiter vertrauen.



Dufry ist weltweit tätig, ihre Unternehmensstruktur ist in fünf Regionen gegliedert. Dufry arbeitet mit lokalen Partnern zusammen und richtet ihr Produktangebot jeweils nach den lokalen Einkaufsgewohnheiten der Kunden aus. (23.04.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Dufry-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Dufry-Aktie (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF).Handels-Update: Dufry sollte die 1Q20-Ergebnisse am 12. Mai vorlegen. Wegen der aktuellen Lage habe sich das Unternehmen auf einen Zwischenbericht beschränkt. Organisches Wachstum: 0,8% im Januar, -2,3% in den ersten beiden Monaten, -55,9% im März und -90% in den ersten beiden Aprilwochen. Im 1Q20 habe es einen Umsatzrückgang um 22% gegeben, was VontE entspreche. Die GJ20-Prognose werde zurückgezogen.Kapitalstruktur: Mehrere Initiativen, darunter eine weitere Kreditfazilität der Kernbanken von CHF 425 Mio.; Aussetzen der finanziellen Vereinbarungen bis Ende Juni 2021 und höherer Fremdfinanzierungsgrad für die Testphasen zwischen September und Dezember 2021 (5x Nettoschulden/ber. OCF); Privatplatzierung von bis zu 5,5 Mio. Aktien; Ausgabe einer Wandelanleihe in Höhe von CHF 300 Mio.; Streichung der Dividendenausschüttung 2020 (CHF 4).Aktionsplan bestätigt: Dufry habe einen Sonderausschuss eingesetzt, der einen Aktionsplan zur Sicherung der Cashflow- und Umsatzgenerierung, für Kosteinsparungen und zur Gewährleistung der Liquidität umgesetzt habe. Dieser habe u.a. die Senkung der Personalkosten, Lohnkürzungen, Verhandlungen mit Vermietern und die Senkung der Betriebskosten umgefasst. Gesamteinsparungen von CHF 160 Mio. dank Initiativen in den Bereichen Investitionskosten und NUV.Die Kostensenkungs- und Cashflow-Maßnahmen sowie die neuen Finanzierungsinitiativen sollten Dufry eine starke Kapitalstruktur und Liquiditätsposition verschaffen, um eine längere Phase erheblicher Störungen zu überdauern, selbst ein Szenario von einem Umsatzrückgang um 70 bis 80% (ggü. VontE -47,6%), und den Betrieb aufrechtzuerhalten, bis sich Reiseverhalten und Umsatzgenerierung wieder normalisieren würden. 1Q20 am 12. Mai, GV am 18. MaiRene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Dufry-Aktie bei einem Kursziel von CHF 60. (Analyse vom 23.04.2020)Börsenplätze Dufry-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Dufry-Aktie:25,98 EUR +5,14% (23.04.2020, 15:41)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Dufry-Aktie:27,49 CHF +4,68% (23.04.2020, 15:27)