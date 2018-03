ISIN Dufry-Aktie:

Kurzprofil Dufry AG:



Dufry (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF) ist ein international tätiger Reiseeinzelhändler.



Das Unternehmen betreibt weltweit in 63 Ländern und rund 2.200 Geschäfte an Flughäfen, auf Kreuzfahrtschiffen, in Seehäfen und an anderen touristisch interessanten Orten.



Dufry verfügt über ein starkes Portfolio mit langfristigen Konzessionen, die das Unternehmen mit Flughafenbehörden und anderen Standorteigentümern ausgehandelt hat.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden prestigereiche Marken von über 1.000 Anbietern.



Die Kunden können auf die fachkundige Beratung mehr als 29.000 Dufry-Mitarbeiter vertrauen.



Dufry ist weltweit tätig, ihre Unternehmensstruktur ist in fünf Regionen gegliedert. Dufry arbeitet mit lokalen Partnern zusammen und richtet ihr Produktangebot jeweils nach den lokalen Einkaufsgewohnheiten der Kunden aus. (21.03.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Dufry-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Dufry-Aktie (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF).Zwischenbericht zum Q1/2018 zeige anhaltendes Wachstum: Bisher habe die Umsatzentwicklung dem GJ 2017 (rund +7%) entsprochen; in allen Regionen sei ein ähnliches Wachstum wie in GJ 2017 zu verzeichnen gewesen; z.B. in Großbritannien/Zentral-EU trotz der Schließung von Genf immer noch rund +6%; Asien mit beschleunigtem Wachstum in Macau und Australien; Lateinamerika: Brasilien mit mehr als +10%, Nordamerika mit vergleichbarem Wachstum im Duty-Free-Bereich, aber stärkerem Wachstum im Segment Duty Paid.Unveränderte Prioritäten für GJ 2018: Stärkeres organisches Wachstum und Cash-Generierung: In 19 Ländern sei ein neues Geschäftsmodell eingeführt worden und dürfte bis Ende des GJ 2018 umgesetzt werden. Dadurch sollte sich die Effizienz in GJ 2018 um 50 BP verbessern. Die Bruttogewinnmarge dürfte in GJ 2018 um über 50 BP steigen und die Erhöhung der Konzessionsgebühren um 20 bis 30 BP damit mehr als ausgleichen. Das EBITDA-Margenziel von 13% sei bestätigt worden, aber nicht für GJ 2018 - der Analyst veranschlage 12,6% (bisher: 12,9%) und 13,0% in GJ 2019.Details zur Dividendenpolitik dürften am 6. April veröffentlicht werden. Der Analyst hoffe auf eine klare Politik (zum Beispiel Ausschüttung in Prozent des Cash-EPS) - eine Dividendenrendite von mindestens 2 bis 3% sei erwähnt worden.Der aktuelle Zwischenbericht zeige die anhaltend positive Umsatzentwicklung bei Dufry. Der Analyst sei sich bei seiner Prognose eines organischen Umsatzwachstums von +6% in GJ 2018 sehr sicher. Das Ziel einer EBITDA-Marge von 13% sei bestätigt worden, er rechne aber nicht damit, dass es bereits in GJ 2018 erreicht werde (12,6%). Leider habe Dufry noch nichts zur neuen Dividendenpolitik gesagt, aber es werde eine Rendite von 2 bis 3% erwartet. Der Analyst habe seine Prognosen leicht herabgesetzt; ein für 2019E erwartetes EV/EBITDA-Verhältnis von 9x stelle eine attraktive Bewertung dar.Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Dufry-Aktie. Das Kursziel sei von CHF 180,00 auf CHF 170,00 gesenkt worden. (Analyse vom 21.03.2018)Börsenplätze Dufry-Aktie:Börse Stuttgart-Aktienkurs Dufry-Aktie:111,65 EUR +1,09% (21.03.2018, 09:21)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Dufry-Aktie:130,30 CHF -0,61% (21.03.2018, 10:23)