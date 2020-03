Börsenplätze Dürr-Aktie:



Kurzprofil Dürr AG:



Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Automatisierungskompetenz. Produkte, Systeme und Services des Konzerns ermöglichen hocheffiziente Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Der Dürr-Konzern beliefert Branchen wie die Automobilindustrie, den Maschinenbau sowie die Chemie-, Pharma- und holzbearbeitende Industrie. Im Jahr 2018 erzielte er einen Umsatz von 3,87 Mrd. Euro. Im Oktober 2018 hat der Dürr-Konzern das industrielle Umwelttechnikgeschäft des US-Unternehmens Babcock & Wilcox mit den Marken MEGTEC und Universal übernommen. Seither beschäftigt er über 16.400 Mitarbeiter und verfügt über 108 Standorte in 32 Ländern.



Der Konzern agiert mit fünf Divisions am Markt: Paint and Final Assembly Systems: Lackierereien und Endmontagewerke für die Automobilindustrie; Application Technology: Robotertechnologien für den automatischen Auftrag von Lack sowie Dicht- und Klebstoffen; Clean Technology Systems: Abluftreinigungsanlagen und Energieeffizienztechnik; Measuring and Process Systems: Auswucht- und Reinigungsanlagen sowie Montage-, Prüf- und Befülltechnik; Woodworking Machinery and Systems: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie. (31.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dürr-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anlagen- und Maschinenbauers Dürr AG (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) unter die Lupe.Es gebe Neuigkeiten vom Maschinen- und Anlagebauer Dürr: Am Montag habe das Unternehmen bekannt gegeben, dass das laufende Geschäftsjahr keine verlässliche Prognose zulasse. Grund dafür sei die anhaltende Unsicherheit um Dauer und Folgen der Pandemie. Heute werde zudem bekannt, dass der Automobilzulieferer sich zu besseren Konditionen am Kapitalmarkt refinanziere.Der Konzern werde die geplanten Prognosen für 2020 voraussichtlich nicht erreichen. Dürr habe einen Umsatz zwischen 3,9 und 4,1 Milliarden Euro angepeilt (Vorjahr: 3,9 Milliarden Euro). Die EBIT-Marge sollte bei 5,2 bis 5,7 Prozent liegen, nach fünf Prozent im Vorjahr.Das Unternehmen möchte nun die Kosten senken und die Liquidität sichern. Derzeit verfüge der Konzern einen Finanzmittelbestand von 800 Millionen Euro. Darüber hinaus sei eine Kreditlinie von über 500 Millionen Euro aus einem Konsortialkredit noch nicht in Anspruch genommen. Das Eigenkapital liege laut eigenen Unternehmensangaben bei einer Milliarde Euro.Dürr habe ebenfalls mitgeteilt, ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 115 Millionen Euro mit einer durchschnittlichen Verzinsung von 0,9 Prozent erfolgreich platziert zu haben. Der Erlös diene größtenteils zur Ablösung eines älteren Schuldscheindarlehens aus dem Jahr 2016, das mit durchschnittlich 1,6 Prozent verzinst worden sei.Ein Einstieg drängt sich derzeit nicht auf, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link