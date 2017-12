ISIN Dürr-Aktie:

DE0005565204



WKN Dürr-Aktie:

556520



Ticker-Symbol Dürr-Aktie:

DUE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Dürr-Aktie:

DUERF



Kurzprofil Dürr AG:



Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Automatisierungskompetenz. Produkte, Systeme und Services von Dürr ermöglichen hocheffiziente Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Rund 55% des Umsatzes entfallen auf das Geschäft mit Automobilherstellern und -zulieferern. Weitere Abnehmerbranchen sind zum Beispiel der Maschinenbau, die Chemie- und Pharmaindustrie und die holzbearbeitende Industrie.



Der Konzern agiert mit fünf Divisions am Markt: Paint and Final Assembly Systems (Lackierereien und Endmontagewerke für die Automobilindustrie), Application Technology (Robotertechnologien für den automatischen Auftrag von Lack sowie Dicht- und Klebstoffen), Measuring and Process Systems (Auswuchtanlagen sowie Montage-, Prüf- und Befülltechnik), Clean Technology Systems (Abluftreinigungsanlagen und Energieeffizienztechnik) sowie Woodworking Machinery and Systems (Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie).



Die Basis der führenden Marktpositionen sind globale Präsenz, eine ausgeprägte Innovationskultur und die Kundenorientierung der rund 14.545 Dürr-Mitarbeiter. Dürr ist in 28 Ländern direkt vertreten und erzielte 2016 einen Umsatz von 3,6 Mrd. Euro. (04.12.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Dürr-Aktie am Wendepunkt? ChartanalyseDürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) steigt. Die Aktie eines der weltweit führenden Maschinen- und Anlagenbauer könnte nach einer Korrektur nach den Quartalszahlen ihren Wendepunkt erreicht haben, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der vor allem für die Automobilindustrie liefernde Maschinen- und Anlagenbauer Dürr habe Anfang November seine Quartalszahlen vorgelegt. Obwohl der Zwischenbericht zum dritten Quartal bei Gewinn und Umsatz die Prognosen der Analysten übertroffen habe, habe der zwischen Juli und September nachlassende Auftragseingang für Abgaben in der Aktie gesorgt. Auch der Ausblick des Unternehmens, das im letzten Jahresviertel wiederum steigende Aufträge erwarte, habe die Stimmung nicht mehr aufhellen können. Die Enttäuschung sei insofern nachvollziehbar gewesen, nachdem die Aktie im laufenden Jahr in der Spitze mit einem Hoch bei 120,55 Euro um fast 60 Prozent und in den letzten zwölf Monaten um rund 85 Prozent gestiegen sei. Anleger hätten folglich ihre Gewinne vorerst einmal mitgenommen.Nachdem die Aktie von Dürr bis 103,10 Euro nachgegeben habe, was einem Rückgang von rund 15 Prozent entsprochen habe, sei die Aktie an einer nun langfristig ansteigenden Unterstützung um 103 Euro angekommen. In diesem Bereich hätten die Notierungen bereits zuvor seit Mitte November eine zur Seite laufende Tendenz eingeleitet. Behauptet der sich weiterhin als Unterstützung und kann die Aktie von Dürr das letzte Zwischenhoch bei 107,80 Euro alsbald überwinden und somit aus der zuletzt gesehenen Seitwärtsphase nach oben ausbrechen, könnte die Aktie auf weitere Sicht zum zuvor erreichten Hoch bei 120,55 Euro steigen, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 04.12.2017)Börsenplätze Dürr-Aktie:104,90 EUR +1,55% (04.12.2017, 10:57)Tradegate-Aktienkurs Dürr-Aktie:105,00 EUR +1,20% (04.12.2017, 11:09)