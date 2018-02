WKN Dürr-Aktie:

Kurzprofil Dürr AG:



Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Automatisierungskompetenz. Produkte, Systeme und Services des Konzerns ermöglichen hocheffiziente Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Neben der Automobilindustrie beliefert Dürr auch Branchen wie den Maschinenbau, die Chemie- und Pharmaindustrie und - seit der Übernahme der HOMAG Group AG im Oktober 2014 - die holzbearbeitende Industrie. Dürr verfügt über 86 Standorte in 28 Ländern. Im Jahr 2016 erzielte der Konzern mit 15.200 Mitarbeitern einen Umsatz von 3,57 Mrd. Euro.



Der Konzern agiert mit fünf Divisions am Markt:



- Paint and Final Assembly Systems: Lackierereien und Endmontagewerke für die Automobilindustrie



- Application Technology: Robotertechnologien für den automatischen Auftrag von Lack sowie Dicht- und Klebstoffen



- Measuring and Process Systems: Auswuchtanlagen sowie Montage-, Prüf- und Befülltechnik



- Clean Technology Systems: Abluftreinigungsanlagen und Energieeffizienztechnik



- Woodworking Machinery and Systems: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie (28.02.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Dürr-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anlagen- und Maschinenbauers Dürr AG (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) weiterhin zu kaufen.Der Konzern habe heute Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 vorgelegt. Demzufolge habe Dürr bei Auftragseingang, Umsatz und Ergebnisgrößen zulegen können. Während die Werte beim Auftragseingang und Umsatz den Konsens der Markterwartungen übertroffen hätten, sei dieser beim EBITDA und EBIT verfehlt worden.Dürr stehe auf mehreren Standbeinen, die Akquisition von HOMAG im Jahr 2014 scheine sich auszuzahlen. Jedoch enttäusche der Ausblick für 2018, der eine Margen-Verschlechterung unterstelle, was aber Raum für positive Überraschungen lasse. Der Kurs der Dürr-Aktie hat sich seit unserer Hochstufung auf "kaufen" im Februar 2016 fast verdoppelt, so Frank Schwope, Analyst der Nord LB.Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt zunächst sein "kaufen"-Rating für die Dürr-Aktie. Das Kursziel werde bei EUR 120,00 belassen. (Analyse vom 28.02.2018)