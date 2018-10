Eine Analyse der Zahlen der letzten zehn Jahre von CNBC zeige allerdings, dass schlechte Zeiten an den Chinesischen Märkten oft auch schlechte Zeiten in den USA bedeuten würden. In rund 70 Prozent der Fälle, in denen die Kurse in Shanghai in 30 Tagen um mehr als zehn Prozent gefallen seien, hätten auch die US-Aktien Wertverluste hinnehmen müssen. "Die Analyse weist für den S&P beispielsweise im Schnitt einen Einbruch von 4,8 Prozent aus und für den Nasdaq sogar 5,3 Prozent. Besonders große Bluechips sind meistens betroffen. Allein Goldman Sachs verlor in diesen Perioden durchschnittlich 10,6 Prozent und nur in 18 Prozent der Fälle konnte der Kurs der Aktie trotz der Einbußen in China zulegen", erkläre Sadowski. Weitere betroffene Aktien seien DuPont (-9,37 Prozent), Caterpillar (-7,92 Prozent), American Express (-6,87 Prozent) und Intel (-5,95 Prozent).



Doch nicht nur amerikanische Bluechips seien betroffen, auch Rohstoffproduzenten hätten in der Vergangenheit mit Problemen zu kämpfen gehabt, wenn es in China turbulent geworden sei. "Nur in 16 Prozent der Fälle konnten die Aktien der Rohstoffproduzenten dem Drachen trotzen. Etwas besser sieht es im Energiesektor aus, hier liefen immerhin noch 20 Prozent der Trades positiv ab", so Sadowski.



Doch auch wer sich von Aktien fernhalte und auf andere Investments ausweiche, könne dem schlechten Einfluss der chinesischen Märkte nicht entfliehen, befürchte der Experte. "Bei den Rohstoffen selbst sieht es nicht besser aus als bei den Aktien ihrer Produzenten. Kupfer beispielsweise verliert im Zuge von Kurseinbrüchen in China in 78 Prozent der Fälle 8,3 Prozent, Öl liegt mit 70 Prozent negativen Trades sogar bei einem Verlust von 8,5 Prozent", rechne Sadowski vor. Die Zahlen würden aber auch zeigen, dass es durchaus noch sichere Häfen für Investoren gebe. "Gold lag in mehr als 50 Prozent der Fälle im positiven Bereich, wenn auch nur mit durchschnittlich 0,6 Prozent. Und auch der Dollar schlägt sich normalerweise nicht schlecht. Auch hier haben Investoren eine 50:50-Chance, dass er im Plus landet." (24.10.2018/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Während die Chinesischen Märkte in diesem Jahr etwa 26 Prozent verloren haben und auch der Oktober mit einem Minus von voraussichtlich rund 12 Prozent nach weiteren Verlusten aussieht, geht es den US-Märkten, abgesehen von kleineren Einbrüchen, längerfristig betrachtet weiter gut, so die Analysten von LYNX Broker.Der S&P Index liege 2018 bei einem Plus von ca. 4,5 Prozent, was sollte amerikanische Anleger also die Börse in Shanghai angehen? Sascha Sadowski, Marktexperte beim Online Broker LYNX, warne jedoch davor, sich zu sehr in Sicherheit zu wiegen, denn es gebe durchaus Grund zur Sorge auch wenn, es aktuell in China wieder etwas bergauf zu gehen scheine. "Die chinesische Regierung unternimmt im Moment große Anstrengungen, um den Absturz ihrer Börsen zu bremsen, allerdings muss sich noch zeigen, ob die Bemühungen auf Dauer Wirkung zeigen", so Sadowski. Der Wochenanfang stimme jedenfalls erst einmal positiv.