Digitalisierung spiele eine wichtige Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung und die Stärkung der Gesellschaft. Außerdem würden die Experten einen engen Zusammenhang zwischen Digitalisierung und Dekarbonisierung sehen. Dieser Trend wirke sich auf alle Branchen aus - er verwische die Grenzen zwischen den einzelnen Sektoren. Oft sei in diesem Zusammenhang auch von der vierten industriellen Revolution die Rede.



Welche Entwicklungen würden die Experten also in der Zukunft sehen? Es sei ihrer Meinung nach aufschlussreich, bei den Marktprognosen und der Identifizierung von Anlagechancen zwischen kurz- und langfristigen Entwicklungen zu unterscheiden. Kurzfristig seien sie sich im Klaren, dass die Bewertungen in einigen Marktbereichen hoch seien. Die extrem lockere Geldpolitik und die Stützung des Wachstums durch die Zentralbanken würden die Voraussetzungen für einen weiteren Aufwärtstrend am Aktienmarkt schaffen. Sie würden jedoch immer sensibler auf kurzfristige Bewertungen reagieren. Daher würden sie vor allem auf einen disziplinierten Ansatz in unserer Portfoliokonstruktion achten.



Für die nächsten Jahre seien die Experten optimistisch. Sie würden einige äußerst beständige und gewinnbringende Anlagetrends in Verbindung mit Nachhaltigkeit sehen. Mit einem klimafreundlichen US-Präsidenten, einer Europäischen Union, die Investitionen zum Klimaschutz in den Mittelpunkt ihres Konjunkturprogramms stelle, und China, das seine Verpflichtung zu grünen Investitionen und zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen bekräftige, seien alle Voraussetzungen für einen weltweiten Investitionsboom in saubere Energie und Technologie gegeben.



Die Experten würden mit der Ausweitung der Impfungen eine gewisse Stabilisierung und Rückkehr zur Normalität erwarten, würden aber glauben, dass die Pandemie einige Trends beschleunigt und zementiert habe und sich viele Veränderungen in Gesellschaft und Wirtschaft als dauerhaft erweisen würden. (12.05.2021/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - An den globalen Aktienmärkten setzte sich die fast einjährige Rally im ersten Quartal 2021 fort, angeführt von konjunktur- und zinssensiblen Marktsegmenten, so Hamish Chamberlayne, Head of Global Sustainable Equities bei Janus Henderson Investors.Nach nunmehr über einem Jahr der weltweiten Pandemie seien erhebliche Fortschritte bei den Impfungen gegen Corona zu verzeichnen - auch wenn diese von Land zu Land unterschiedlich seien. Trotz einiger Bedenken über die Ausbreitung von Virusvarianten scheine es, dass die Aktienmarktteilnehmer die weitere Lockerung der Beschränkungen und einen Weg zur Normalisierung der Wirtschaftstätigkeit eingepreist hätten.