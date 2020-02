Der stabile Anstieg der globalen Ausgaben von Verbrauchern für Haustiere lasse sich teils auf den Trend der "Vermenschlichung von Haustieren" zurückführen: Immer mehr Konsumenten würden ihre Haustiere als Familienmitglieder betrachten. Daher seien viele Verbraucher bereit, mehr Geld für Haustiernahrung und Produkte auszugeben, die das Leben ihrer Haustiere verbessern könnten.



Um diesen Trend zu nutzen, könnten Anleger entweder in Hersteller von Haustierfutter investieren oder in Unternehmen, die Impfstoffe und Arzneimittel für Haustiere anböten. Solche Futter- und Pharmaunternehmen müssten nicht zwangsläufig auf Haustiere beschränkt sein, doch könne das haustierbezogene Segment bei ihnen einen sehr erheblichen Anteil an den Erträgen und Gewinnen haben. Solche Firmen würden tendenziell auch ein starkes Wachstum und hohe Margen aufweisen.



Doch auch andere Unternehmen könnten von diesem Trend profitieren, beispielsweise Firmen für Online-Bestellungen von Haustierfutter. Da Haustierfutter ein großes Volumen aufweise, sei das Modell der Online-Bestellung und anschließenden Lieferung dafür sehr gut geeignet. Derzeit betrage die Marktdurchdringung bei Lieferungen von online bestelltem Haustierfutter und zugehörigen Produkten in den USA rund 15 Prozent. Dieser Wert könnte in den nächsten Jahren ohne weiteres auf mehr als 25 Prozent steigen.



Der Konkurrenzkampf von Streaming-Diensten sei zwar kein neues Thema. Doch seien die letzten Monate von einer Reihe von Initiativen geprägt gewesen, die die Angebotslandschaft verändern könnten. Sei Netflix lange Zeit der führende Anbieter gewesen, böten Apple und Disney mittlerweile eigene Streaming-Dienste an. Die Überlegung bei diesen Unternehmen sei, eine direkte Verbindung zum Endverbraucher herzustellen, um besser über zukünftige Investitionen in Inhalte entscheiden zu können.



Natürlich könne der verstärkte Wettbewerb auf kurze Sicht die Preissetzungsmacht der Anbieter begrenzen. Doch dürfte der Markt groß genug sein, um Disney und Netflix eine Koexistenz zu erlauben. Außerdem dürfte ein stärker diversifiziertes Angebot von Streaming-Diensten dazu führen, dass immer mehr Verbraucher ihre traditionellen Fernseh-Abonnements durch eine Kombination von Streaming-Abonnements ersetzen würden. Im Zusammenhang mit dem Konkurrenzkampf bei Streaming-Diensten stünden auch die Veränderungen in der Musikbranche. Nach zwei Jahrzehnten des Niedergangs sei dort seit einigen Jahren wieder Wachstum zu verzeichnen. Dies sei speziell dem Erfolg einer Handvoll Streaming-Plattformen zu verdanken. Mittlerweile würden rund 45 bis 50 Prozent des gesamten Umsatzes der Musikbranche auf das Streaming-Segment entfallen.



Ein Weg, von diesem Comeback zu profitieren, seien Investitionen in Streaming-Plattformen oder Musiklabels. Es gebe aber auch andere Möglichkeiten: Da sich das Geschäftsmodell von Künstlern radikal gewandelt habe und Streaming mittlerweile als eine Möglichkeit zur Vermarktung von Konzerten gelte, könnten auch Unternehmen, die Konzerthallen betreiben oder Konzertkarten online verkaufen würden, interessante Anlagemöglichkeiten darstellen.



Angesichts einer ungewissen Zukunft mit möglicherweise langsamerem Wirtschaftswachstum und des aktuellen Niedrigzinsumfelds weltweit seien die Experten der Meinung, dass Investoren sich auf hochwertige Wachstumstitel konzentrieren sollten. Unternehmen hoher Qualität mit wertvollen immateriellen Vermögenswerten, geringer Kapitalintensität, hohen Margen und überlegenen Kapitalrenditen hätten in der Vergangenheit überdurchschnittliche Renditen erzielt. Gleichzeitig böten sie Schutz vor Verlusten in einem volatilen Marktumfeld.



Die Experten seien der Ansicht, dass ihre Anlagen in den Bereichen Essenslieferung, Haustiernahrung und haustierbezogenen Ausgaben sowie Musik- und Video-Streaming entsprechende Qualitäten hätten. Daher würden sie davon ausgehen, dass sie ein solides Umsatz- und Gewinnwachstum erzielen und für die Anleger überdurchschnittliche langfristige Renditen abwerfen würden. Darüber hinaus würden sie die höheren Bewertungen einiger dieser Unternehmen aufgrund der Qualität ihrer Geschäftsmodelle, ihres hohen Ertragswachstums und der Nachhaltigkeit ihrer Geschäftsmodelle für gerechtfertigt halten. (03.02.2020/ac/a/m)





