Als einen zweiten investierbaren Trend sehe der Portfoliomanager das Thema Innovation. Wie bei der Premiumisierung gebe es auch hier viele kleine und mittelgroße Unternehmen, die diesen Trend beflügeln würden. "Wenn man sich auf diese langfristigen dynamischen Entwicklungen in Asien fokussiert, kann man so einige Erfolgsstorys im mittelständischen Bereich finden. Es gibt jedoch noch viel mehr Gründe, asiatische Small und Mids Caps im Blick zu haben", meine Wong. Er sehe insbesondere drei Hauptargumente für asiatische Nebenwerte.



Erstens gebe es nur wenig Research für den Sektor. Der Mangel habe sich mit der Einführung der Mifid-II-Richtlinie weiter verschärft. Schätzungen würden zeigen, dass nur rund 6 Prozent des MSCI Asia ex-Japan Small to Mid Cap Index von mindestens zwanzig Analysten abgedeckt werde. "Ein Großteil der Nebenwerte wird von Analysten kaum beachtet. Wir denken jedoch, dass gerade diese Werte sich tendenziell überdurchschnittlich entwickeln", so Wong. Auf jeden Fall eröffne das geringe Angebot an öffentlichen Analysen, Investoren mit eigenem Research enorme Chancen, die wahren Perlen zu finden und Alpha zu generieren.



Der zweite Vorteil von kleineren Werten sei ihre Fokussierung. Während große Unternehmen meist in mehreren Geschäftsfeldern aktiv seien, würden sich Mittelständler auf eine oder wenige Stärken konzentrieren. "Für Investoren, die beispielsweise gezielt in Halbleiter investieren wollen, kann es die bessere Lösung sein, sich an einem kleinen auf dieses Segment spezialisierten Unternehmen zu beteiligen, statt an einem großen Konzern, dessen Entwicklung auch von anderen Bereichen abhängt", so Wong.



Das dritte Argument für asiatische Small und Mid Caps sei ihre Vielfalt und ihre Andersartigkeit. Das Universum unterscheide sich in seiner Zusammensetzung deutlich vom Large-Cap-Segment. Ein Nebenwertefonds könne somit eine gute Ergänzung zu einer Standardwertestrategie sein. Das Small-und-Mid-Cap-Universum umfasse mehr als 3.000 Aktien. "Wenn man daraus seine 40 bis 80 Favoriten auswählt, entsteht ein Portfolio mit einem anderen Risikoprofil als bei Large Caps. Zudem unterscheidet sich das Portfolio deutlich von Mitbewerber-Portfolios, während bei Standardwerte-Fonds auf den Top-Ten-Positionen stets die üblichen Verdächtigen zu finden sind", so Wong.



Für aktive Investoren würden asiatische Nebenwerte vielfältige Möglichkeiten eröffnen. Um die aussichtreichsten Unternehmen zu finden, sei ein Vor-Ort-Research, das potenzielle Kaufkandidaten besuchen würden, und sich auch mit Lieferanten, Mitbewerbern und Branchenexperten austauschen könne, von großem Vorteil. UBS verfüge in der Region über ein erfahrenes Research-Team aus 19 Experten, die über einen rigorosen Quality-First-Ansatz aus dem breiten Universum die aussichtsreichsten Unternehmen herausfiltern würden. (08.12.2020/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Das Wachstumspotenzial in Asien ist nach wie vor riesig, so Raymond Wong, Portfoliomanager im Asia Pacific Equities Team bei UBS Asset Management.Aktieninvestoren sollten jedoch nicht nur auf die großen Namen blicken. Das asiatische Nebenwerteuniversum biete ein reichhaltiges Angebot an einzigartigen Investmentchancen, meine Raymond WongDie Autoumsätze seien in China im ersten Halbjahr 2020 um knapp 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum eingebrochen. Für das Luxussegment habe der chinesische Autoherstellerverband CAAM allerdings einen leichten Anstieg um ein Prozent für die gleiche Zeitspanne vermeldet. Von dieser Entwicklung hätten Autohändler profitiert, die im mittleren und gehobenen Segment angesiedelt seien, und auf einen der wichtigsten Trends in Asien setzen würden: die Premiumisierung. "Die steigende Nachfrage nach hochwertigen Produkten wird gestützt durch die wachsende Mittelschicht und dem Wunsch der Konsumenten nach besserer Qualität bei Gütern und Dienstleistungen", so Raymond Wong.