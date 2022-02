NASDAQ-Aktienkurs DraftKings-Aktie:

DraftKings Inc. (ISIN: US26142R1041, WKN: A2P205, Ticker-Symbol Deutschland: 8DEA, NASDAQ-Symbol: DKNG) ist ein Unternehmen für digitale Sportunterhaltung und Spiele. DraftKings bietet den Benutzern tägliche Fantasiesportarten, Sportwetten und iGaming-Möglichkeiten. (21.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DraftKings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Sportwetten-Anbieters DraftKings Inc. (ISIN: US26142R1041, WKN: A2P205, Ticker-Symbol Deutschland: 8DEA, NASDAQ-Symbol: DKNG) unter die Lupe.Die DraftKings-Aktie habe am Freitag rund ein Fünftel an Wert verloren. Das US-Unternehmen habe seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt und habe die Erwartungen der Analysten schlagen können. Die Anleger hätten sich allerdings an der Gewinnprognose von DraftKings gestört. Der CEO habe sich in einem Interview gegenüber CNBC kämpferisch gezeigt und habe von Übertreibung des Marktes gesprochen.Der Chart der DraftKings-Aktie spreche Bände. Das papier habe seit seinem 52-Wochen-Hoch 76% eingebüßt. Anleger sollten daher nicht ins fallende Messer greifen und vor dem Einstieg die Bodenbildung abwarten. Die DraftKings-Aktie gehöre auf die Watchlist, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.02.2022)Börsenplätze DraftKings-Aktie:Tradegate-Aktienkurs DraftKings-Aktie:15,486 EUR -20,32% (18.02.2022, 22:26)