Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

56,75 EUR -1,48% (19.11.2019, 11:55)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Damit schützt, unterstützt und rettet es auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 14.000 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,6 Mrd. Euro. (19.11.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF). von "halten" auf "verkaufen" herab.Das Q3-Zahlenwerk habe die Mitte Oktober vorgelegten Eckdaten (Umsatz, EBIT) bestätigt. Das erstmals veröffentlichte EPS habe deutlich die Analystenerwartung übertroffen. Alle Segmente und Regionen hätten positiv zur Umsatz- und Ergebnisentwicklung beigetragen. Für 2019 sei die Guidance bestätigt worden. Während nach neun Monaten die Umsatzentwicklung (9M (wb.): +8,9% y/y)) über der Zielsetzung des Unternehmens gelegen habe, bestehe margenseitig, trotz Verbesserung, weiterhin Aufholbedarf (9M: -0,2% (Vj.: -2,4%)). Die Auftragsentwicklung stelle sich nach Ansicht des Analysten als solide dar (u.a. Book-to-Bill-Ratio: >1,0). Seine Prognosen für die Geschäftsjahre 2019 (u.a. EPS: 1,50 Euro) und 2020 (u.a. EPS: 2,10 Euro) hätten Bestand. Der Analyst senkt das Kursziel von 54,00 Euro auf 52,00 Euro. Seit seiner Hochstufung am 19.08. sei der Titel um 44% gestiegen.Bei einem moderaten Abwärtspotenzial stuft Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, die Drägerwerk-Vorzugsaktie von "halten" auf "verkaufen" herunter. (Analyse vom 19.11.2019)Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:56,70 EUR -1,22% (19.11.2019, 11:42)