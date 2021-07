Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

73,85 EUR -0,94% (16.07.2021, 09:58)



Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

73,65 EUR -1,27% (16.07.2021, 10:14)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,4 Mrd. Euro. (16.07.2021/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF).Drägerwerk habe Eckdaten für das zweite Quartal 2021 veröffentlicht. Demnach sei der Umsatz um 6,7% (währungsbereinigt (wb.): +9,0% y/y) auf rund 841,0 (Vj.: 788,4; Analysten-Prognose: 833,1; Marktkonsens: 826,0) Mio. Euro geklettert. Das EBIT habe sich infolge höherer Herstellkosten und operativer Kosten deutlich um 21,6% auf rund 80,0 (Vj.: 102; Analysten-Prognose: 78,3; Marktkonsens: 109,0) Mio. Euro verschlechtert. Die Aktie habe mit einem Kursabschlag (15.07.: -4%) reagiert. Im Vergleich zum Vorjahresquartal seien die Auftragseingänge deutlich um 17,9% auf rund 738,0 (Vj.: 898,7) Mio. Euro gesunken.Drägerwerk habe die am 21.06. angehobene Guidance für das laufende Geschäftsjahr bestätigt, wonach das Unternehmen einen währungsbereinigten Umsatzrückgang von -2% bis -6% sowie eine EBIT-Marge zu konstanten Wechselkursen von 8% bis 11% erwarte. Drägerwerk habe die Anhebung des Ausblicks für das laufende Geschäftsjahr mit der Entwicklung der Auftragseingänge in Q1 2021 (739,8 Mio. Euro), die über den Unternehmenserwartungen gelegen hätten, sowie mit einer länger als erwartet anhaltenden Nachfrage nach Equipment zur Behandlung von COVID-19-Patienten begründet.Vor dem Hintergrund geringer COVID-19-Impfquoten in Schwellen- und Entwicklungsländern halte der Analyst eine beständige Nachfrage nach COVID-19 spezifischem Equipment (u.a. Beatmungs- und Anästhesiegeräte, Patientenmonitoring) weiterhin für plausibel.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie: