Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

50,90 EUR -4,77% (06.11.2018, 13:11)



Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

50,90 EUR -3,87% (06.11.2018, 13:06)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit rund 13.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. In mehr als 40 Ländern betreibt der Konzern Vertriebs- und Servicegesellschaften. Eigene Entwicklungs- und Produktionsstätten von Dräger gibt es in Deutschland, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Tschechien, Südafrika, Brasilien, USA und China. (06.11.2018/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF).Die endgültigen Q3-Zahlen hätten die Mitte Oktober vorläufigen Eckdaten bestätigt, die die Analysten-Erwartungen verfehlt hätten. Die Umsatzdynamik (währungsbereinigt (wb.)) habe sich im Vergleich zu den Vorquartalen verringert. Der ebenfalls Mitte Oktober gesenkte Margenausblick für 2018 (EBIT-Marge: 2,0% bis 5,0%) sei jetzt bestätigt worden. Negativ werte der Analyst die Aussage, dass sich in 2019 die Profitabilität nicht wesentlich verbessern werde. Der Marktkonsens sei hier bisher noch deutlich optimistischer. Das kommende Geschäftsjahr werde damit nur ein Übergangsjahr.Ein Lichtblick bleibe die Auftragsentwicklung (Auftragseingang Q3 2018 wb.: +8% y/y; Q1-Q3 2018 wb.: +4% y/y; Book-to-Bill-Ratio Q3 2018: 1,07; Q1-Q3 2018: 1,11). Der Analyst behalte seine konservativen Prognosen (u.a. EPS 2018e: 1,49 Euro; EPS 2019e: 1,76 Euro) überwiegend bei.Unter Berücksichtigung der Gemengelage sowie des jüngsten Kursanstieges stuft Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, die Drägerwerk-Vorzugsaktie von "halten" auf "verkaufen" zurück. Das Kursziel sei von 48,00 auf 45,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 06.11.2018)Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie: