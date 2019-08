Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit rund 13.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. In mehr als 40 Ländern betreibt der Konzern Vertriebs- und Servicegesellschaften. Eigene Entwicklungs- und Produktionsstätten von Dräger gibt es in Deutschland, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Tschechien, Südafrika, Brasilien, USA und China. (22.08.2019/ac/a/t)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Analyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF).Drägerwerk habe im 2. Quartal 2019 nur noch ein leichtes Umsatzwachstum verbucht. Abermals sei die Gewinnzone verfehlt worden. Daraufhin sei die Guidance für das Geschäftsjahr 2019 konkretisiert worden. Drägerwerk wolle das Investitionsprogramm fortsetzen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.Angesichts der unsicheren Rahmenbedingungen sowie der noch andauernden Restrukturierungsphase hält Holger Fechner, Analyst der Nord LB, an seiner Halteempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 45 EUR für die Drägerwerk-Aktie fest. (Analyse vom 22.08.2019)