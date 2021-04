Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

74,75 EUR +0,95% (22.04.2021, 11:31)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,4 Mrd. Euro. (22.04.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk: Erfolgreiche Bodenbildung - AktienanalyseDie Vorzüge von Drägerwerk (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Symbol: DRWKF) gehörten zuletzt nicht gerade zu den Favoriten der Anleger, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Doch vergangene Woche habe sich das Blatt gewendet. Grund seien überraschend gute Vorab-Zahlen zum ersten Quartal gewesen. Zwar sei der Auftragseingang erwartungsgemäß deutlich zurückgegangen, nachdem Drägerwerk ein Jahr zuvor von der hohen Nachfrage im Zuge der damals aufflammenden Covid-19-Pandemie profitiert habe. Der Umsatz sei im Vorjahresvergleich allerdings um mehr als ein Viertel auf gut 792 Mio. Euro gestiegen. Das EBIT habe 129 Mio. Euro nach einem kleinen Minus im Vorjahr betragen. Die entsprechende Marge sei von minus 0,1 Prozent auf plus 16,3 Prozent gesprungen.Für das Gesamtjahr sei das Unternehmen zudem etwas zuversichtlicher als zuvor. Die Entwicklung im ersten Quartal habe über den ursprünglichen Erwartungen gelegen, habe Drägerwerk mitgeteilt. Damit sei die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass man das obere Ende der bisherigen Prognose erreiche oder sie sogar übertreffe. Diese sehe einen währungsbereinigten Umsatzrückgang von sieben bis elf Prozent und eine EBIT-Marge von fünf bis acht Prozent vor.Mit dem fast zehnprozentigen Kurssprung, mit dem Börsianer die guten News gefeiert haben, wurde die sich seit Wochen andeutende Bodenbildung erfolgreich abgeschlossen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 15/2021)Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:74,25 EUR +0,47% (22.04.2021, 11:08)