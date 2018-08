Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit rund 13.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. In mehr als 40 Ländern betreibt der Konzern Vertriebs- und Servicegesellschaften. Eigene Entwicklungs- und Produktionsstätten von Dräger gibt es in Deutschland, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Tschechien, Südafrika, Brasilien, USA und China. (03.08.2018/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) von 68,00 auf 70,00 Euro.Die endgültigen Q2-Zahlen hätten die vorläufigen Eckdaten bestätigt und daher keine Überraschung dargestellt. Während die Umsatzdynamik habe anziehen können, sei die Ergebnisentwicklung schwach verlaufen. Der Ausblick für 2018 sei bestätigt worden (Umsatz (wb.): +2% bis +5% y/y; EBIT-Marge: Erreichen des unteren Bereichs der Zielspanne von 4% und 6% (2017: 6,1%)). Aus Sicht des Analysten bestehe die Herausforderung darin, einen geeigneten Spagat zwischen Wachstum der Top-Line und Ergebnisstabilität zu schaffen. Das Erreichen der Ergebniszielsetzung sehe er mit erhöhten Unsicherheiten behaftet. Seine konservativen Prognosen behalte er zunächst bei. Die anziehende Umsatzdynamik werte er als erfreulich, jedoch müsse sich noch herausstellen, ob sie nachhaltig sei und auch auf die Ergebnisentwicklung übertragen werden könne.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Drägerwerk-Vorzugsaktie bekräftigt. (Analyse vom 03.08.2018)Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:68,75 EUR +1,10% (03.08.2018, 13:10)