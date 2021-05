Kursziel

Drägerwerk-Aktie

(EUR) Rating

Drägerwerk-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 95 buy Hauck & Aufhäuser Aliaksandr Halitsa 08.03.2021 94,80 kaufen DZ BANK Sven Kürten 20.04.2021 88 kaufen Nord LB Holger Fechner 04.05.2021 84,20 hold Warburg Research Eggert Kuls 16.04.2021 78 halten Independent Research Tobias Gottschalt 10.05.2021 71 hold Kepler Cheuvreux Oliver Reinberg 14.01.2021 - kaufen EQUI.TS GmbH Thomas J. Schießle 16.04.2021

Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

74,00 EUR +0,41% (14.05.2021, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

74,05 EUR +0,41% (14.05.2021, 22:26)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,4 Mrd. Euro. (16.05.2021/ac/a/t)





Lübeck (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) nach der Bekanntgabe der Q1-Zahlen 2021 zu? 95 oder 71 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Drägerwerk-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Drägerwerk hat am 29. April die Zahlen für das 1. Quartal 2021 veröffentlicht.Der Überschuss lag bei 82,8 Mio. Euro. Im Vorjahr hatte Drägerwerk noch einen Verlust von 6,7 Mio. Euro erwirtschaftet. Der Umsatz legte im Jahresvergleich um rund 24% gut 792 Mio. Euro zu. Währungsbereinigt stiegen die Erlöse um mehr als ein Viertel an. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich auf knapp 129 Mio. Euro, nach einem kleinen Minus im Vorjahr. Die EBIT-Marge kletterte von minus 0,1% auf plus 16,3%. Der Auftragseingang gab im 1. Quartal deutlich nach. Mit rund 740 Mio. Euro fielen die Bestellungen währungsbereinigt nur noch gut halb so hoch aus wie im Vorjahr, lagen damit aber immer noch fast 100 Mio. Euro höher als in der Vor-Corona-Zeit im ersten Quartal 2019.Aber was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser nach den Q1-Zahlen 2021 zur Drägerwerk-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Drägerwerk-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie: