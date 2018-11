Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

48,66 EUR +2,53% (01.11.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

48,50 EUR +1,85% (01.11.2018, 17:11)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit rund 13.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. In mehr als 40 Ländern betreibt der Konzern Vertriebs- und Servicegesellschaften. Eigene Entwicklungs- und Produktionsstätten von Dräger gibt es in Deutschland, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Tschechien, Südafrika, Brasilien, USA und China. (01.11.2018/ac/a/t)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle, Analyst der EQUI.TS GmbH, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF).Stärkerer FX-Gegenwind und hausgemachte Themen hätten das angestrebte Umsatz- und Ergebnisimpuls in Q3/18 verhindert. Der Aufholprozess habe nicht realisiert werden können, das enttäusche auch den Fachanalysten. Bereits per 15.10.18 sei die Guidance reduziert worden, die Investoren hätten entsprechend reagiert.Die Nachfrageeinschätzung bleibe derweil im grünen Bereich, so der Analyst. Konzernweit habe der 9M/18-Ordereingang 1.931Mio. Euro (+0,2 % ggü Vj.; in CC +3,8%) erreicht. Die Book-to-Bill-Ratio deute Expansion an.Q4/18 zeige nun laut CEO gute Zeichen. Diese seien nach Auffassung der Researcher auch Zielerreichung nötig. Die Research-Boutique passe die Schätzreihe und Zielkurs an. Zum wiederholten Mal zeige sich die schlechte Visibilität, die nicht nur den FX-Kapriolen in Schwachwährungsländern zuzuordnen sei, sondern auch die Notwendigkeit im Unternehmen effizienter zu werden deutlich mache.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie: