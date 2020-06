ISIN Dr. Hönle-Aktie:

DE0005157101



WKN Dr. Hönle-Aktie:

515710



Ticker-Symbol Dr. Hönle-Aktie:

HNL



Kurzprofil Dr. Hönle AG:



Die Dr. Hönle AG (ISIN: DE0005157101, WKN: 515710, Ticker-Symbol: HNL), Mutter der Hönle Gruppe, gehört zu den weltweit führenden Anbietern für industrielle UV-Technologie. Der börsennotierte UV-Spezialist entwickelt, produziert und vertreibt weltweit UV-Anlagen, UV-Strahler und UV-Messtechnik. Die Anlagen kommen bei der Vernetzung photoreaktiver Substanzen, sowie bei Oberflächenentkeimung und Sonnensimulation zum Einsatz.



Hönle Produkte werden in Fertigungsprozessen der Elektronik, Mikroelektronik, Feinmechanik und Optik, sowie in der Druck-, Automobil-, Luftfahrt- und Pharmaindustrie eingesetzt.



Seit Jahren ist der UV-Spezialist Hönle gerade im Bereich Trocknungs- und Härtungstechnologie sehr erfolgreich. Die innovativen Hönle UV-Systeme lassen sich leicht in den jeweiligen Fertigungsprozess integrieren und führen zu optimalen Härtungsergebnissen.



Hönle ist seit 1994 nach ISO 9001 zertifiziert. Seine Produkte tragen das CE-Zeichen. (05.06.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dr. Hönle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Dr. Hönle AG (ISIN: DE0005157101, WKN: 515710, Ticker-Symbol: HNL) unter die Lupe.Das Index-Karussell in Deutschland drehe sich wieder. Durch die Corona-Krise habe es in den vergangenen Wochen deutliche Verschiebungen beim Börsenwert vieler Unternehmen gegeben. Neben dem bereits seit Wochen erwarteten DAX-Abstieg der Lufthansa gebe es deshalb auch in den kleineren Indices Veränderungen. In den SDAX steige u.a. der UV-Experte Dr. Hönle, der zuletzt eine wirksame Bekämpfung von SARS-CoV-2-Viren habe präsentieren können.Wirksam würden die Änderungen in den Indices zum 22. Juni. Vor allem für Fonds, die DAX, MDAX und Co exakt nachbilden würden, sei das wichtig. Aufsteiger wie Dr. Hönle könnten von den Umschichtungen profitieren, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.06.2020)XETRA-Aktienkurs Dr. Hönle-Aktie:48,60 EUR -1,72% (05.06.2020, 11:14)Tradegate-Aktienkurs Dr. Hönle-Aktie:48,25 EUR -2,33% (05.06.2020, 11:38)