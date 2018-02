XETRA-Aktienkurs Dr. Hönle-Aktie:

52,80 EUR +3,12% (15.02.2018, 15:19)



Tradegate-Aktienkurs Dr. Hönle-Aktie:

52,80 EUR +3,53% (15.02.2018, 15:20)



ISIN Dr. Hönle-Aktie:

DE0005157101



WKN Dr. Hönle-Aktie:

515710



Ticker-Symbol Dr. Hönle-Aktie:

HNL



Kurzprofil Dr. Hönle AG:



Die Dr. Hönle AG (ISIN: DE0005157101, WKN: 515710, Ticker-Symbol: HNL), Mutter der Hönle Gruppe, gehört zu den weltweit führenden Anbietern für industrielle UV-Technologie. Der börsennotierte UV-Spezialist entwickelt, produziert und vertreibt weltweit UV-Anlagen, UV-Strahler und UV-Messtechnik. Die Anlagen kommen bei der Vernetzung photoreaktiver Substanzen, sowie bei Oberflächenentkeimung und Sonnensimulation zum Einsatz.



Hönle Produkte werden in Fertigungsprozessen der Elektronik, Mikroelektronik, Feinmechanik und Optik, sowie in der Druck-, Automobil-, Luftfahrt- und Pharmaindustrie eingesetzt.



Seit Jahren ist der UV-Spezialist Hönle gerade im Bereich Trocknungs- und Härtungstechnologie sehr erfolgreich. Die innovativen Hönle UV-Systeme lassen sich leicht in den jeweiligen Fertigungsprozess integrieren und führen zu optimalen Härtungsergebnissen.



Hönle ist seit 1994 nach ISO 9001 zertifiziert. Seine Produkte tragen das CE-Zeichen. (15.02.2018/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Dr. Hönle-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Vor knapp einem Jahr informierten wir Anleger letztmals über die Entwicklung der Münchener Dr. Hönle AG (ISIN: DE0005157101, WKN: 515710, Ticker-Symbol: HNL) und erhöhten unser Kursziel von 27 auf 40 Euro, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Dass die Experten mit ihrer Einschätzung mehr als richtige gelegen hätten, zeige sich schon allein daran, dass die Aktie aktuell bei 51,40 Euro notiere und ihr Kursziel somit deutlich übertroffen habe.Der rasante Kursanstieg habe auch einen Grund. Erstmals in der Unternehmensgeschichte habe das Unternehmen im am 30. September 2017 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr die Umsatzmarke von 100 Mio. Euro knacken können. Mit einem Umsatz von 102 Mio. Euro habe dies eine Steigerung um 9,1% gegenüber dem Vorjahr dargestellt.Noch besser sehe es beim Ergebnis aus. Das Betriebsergebnis (EBIT) habe sich um 22,6% auf 15,2 Mio. Euro verbessert. Das Vorsteuerergebnis sei um 23,5% auf 14,9 Mio. Euro geklettert, das Konzernergebnis um 25,6% auf 10,4 Mio. Euro. Dies entspreche einem Ergebnis je Aktie von 1,89 Euro.Für das Geschäftsjahr 2017/2018 gehe der Vorstand in allen Geschäftsbereichen, insbesondere aber im Segment Klebstoffe, von weiterem Wachstum aus. Bei gleichbleibenden konjunkturellen Rahmenbedingungen solle ein Konzernumsatz von 115 bis 125 Mio. Euro und ein Betriebsergebnis von 22 bis 26 Mio. Euro für die Dr. Hönle-Gruppe erreicht werden. Die Experten würden dem Dr. Hönle-Vorstand die ambitionierten Wachstumsziele jederzeit zutrauen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Dr. Hönle-Aktie: