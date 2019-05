Paris (www.aktiencheck.de) - Die Stimmen, die vor einer an Dynamik verlierenden Wirtschaft warnen, sind schon seit geraumer Zeit lauter geworden, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Nicht ganz so prächtig laufe es hingegen an der Börse: Zwar habe der Dow Jones in den letzten drei Monaten um knapp 4 Prozent zulegen können, der DAX habe im gleichen Zeitraum allerdings fast 10 Prozent an Boden gut gemacht. Zu erklären sei das wohl vor allem mit der Unsicherheit der Anleger über den weiteren Konjunktur-verlauf. Und: Dass der Ton im Handelsstreit zwischen den USA und China zuletzt wieder an Schärfe gewonnen habe, werde diese Unsicherheit wohl kaum reduzieren, im Gegenteil. Der eskalierende Streit zwischen dem Iran und den USA - der Iran habe das Atomabkommen wegen der US-Sanktionen teilweise ausgesetzt, woraufhin die USA mit weiteren Sanktionen reagiert hätten - dürfte ebenfalls nicht dazu beitragen, dass Anleger entspannter in die Zukunft blicken würden.Sollte sich vor allem das China-USA-Verhältnis weiter verschlechtern, könnte auch der noch rund laufende US-Konjunkturmotor seine Drehzahl ein wenig reduzieren - und damit einhergehend der Dow Jones im Vergleich zum DAX weiterhin das Nachsehen habe. (Ausgabe vom 10.05.2019) (13.05.2019/ac/a/m)