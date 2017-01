Denkbar sei, dass die Bullen heute zunächst versuchen könnten, den Index über der 19.900 Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so könnten sie im Nachgang dessen versuchen, zunächst die 19.923/25, die 19.938/42 und dann die 19.955/59 Punkte zu erreichen. Gelinge es dem Dow Jones, die 19.959 Punkte zu überwinden, so könnten die 19.968/71, die 19.982/85 und dann die 19.994/99 Punkte die nächsten relevanten Anlaufmarken sein. Über der 19.999 Punkte-Marke wären die 20.015/18 und dann 20.030/35 Punkte die nächsten Anlaufmarken.



Schaffe es der Dow Jones heute nicht sich über der 19.900 Punkte-Marke zu halten, wäre mit Abgaben zu rechnen, die bis 19.888/80 und dann bis 19.865/60, bzw. bis 19.842/38 Punkte gehen könnten. Rutsche der Index unter die 19.823 Punkte, könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis 19.812/05 19.790/85 und dann bis 19.777/70 Punkte gehen könnten.



Widerstände und Unterstützungen:



Die aktuellen Widerstände seien heute bei 19.924 als auch bei 20.023/88 Punkten zu finden. Weitere Widerstände würden sich bei 20.112/43/76 bzw. bei 20.212/31/87 Punkten befinden.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 19.910/04 Punkten zu finden. Weitere Unterstützungen würden sich bei 19.892/15 und bei 19.773 Punkten befinden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



19.958 (19.992) bis 19.885 (19.823) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (31.01.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der Dow Jones bewegte sich gestern Morgen im Bereich der 20.000/050 Punkte, so die Experten von "day-trading-live.de".Bis zum frühen Nachmittag habe er sich noch über der 20.000 Punkte-Marke halten können, habe aber dann mit Aufnahme des offiziellen Handels in dynamischen Abwärtsimpulsen vergleichsweise deutlich nachgegeben. Er sei bis an die 19.868 Punkte abgesackt und habe sich erst hier stabilisieren können. Die Bewegung über die 19.900 Punkte habe sich dann erst kurz von Handelsende eingestellt.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der Dow Jones mit dem Überschreiten der 20.040 zunächst bis 20.068/71 Punkte laufen könnte. Diese Aufwärtsbewegung habe sich zwar eingestellt, das Anlaufziel sei aber um 8 Punkte verfehlt worden. Damit habe das Setup auf der Oberseite gestern nicht richtig gegriffen. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 19.962 deutlich unter die Anlaufmarke bei 19.945 Punkten gegangen. Hier habe das Setup überhaupt nicht gegriffen.TH: 20.060 (Vortag: 20.141)/ TT: 19.868 (Vortag: 20.072)/ Range: 192 Punkte (Vortag: 69 Punkte)Im Rahmen der Frühbörse bewege sich der Dow Jones heute im Bereich der 19.950/000. Er notiere damit unter dem Niveau der Frühbörse gestern Morgen.