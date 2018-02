Der Ausblick der Experten für den heutigen Handelstag:



Der Dow Jones notiere heute Morgen im Bereich der 25.220/25.100 und damit unter dem Niveau der Frühbörse gestern Morgen. Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 25.150-Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so könnte der Dow Jones dann versuchen, die 25.180/83, die 25.215/18 und dann die 25.238/41 bzw. die 25.245/48 Punkte anzulaufen. Könne sich der Index über die 25.245/48 Punkte schieben, so wären die 25.280/83, die 25.303/06 und dann 25.333/36 bzw. die 25.367/70 Punkte die nächsten Anlaufziele. Bei ausgeprägter Dynamik wäre auch ein Erreichen der 25.390/93, der 12.410/13 bzw. der 25.428/31 Punkte denkbar.



Könne sich der Dow Jones heute nicht über der 25.150-Punkte-Marke etablieren, so könnten die Rücksetzer zunächst die 25.123/20, die 25.100/97 und dann die 25.076/73 Punkte erreichen könnten. Im Bereich der 25.076/73 Punkte bestünden Chancen auf Stabilisierung und Erholung. Würden diese aber nicht gelingen, so wäre mit weiteren Abgaben zu rechnen, die bis 25.058/55, bis 25.030/27 und dann weiter bis 25.010/07 Punkte gehen könnten. Unter der Marke von 25.010/07 Punkten könnte der Dow Jones dann die 24.980/77, die 24.960/57, die 24.925/22 und dann die 24.909/05 Punkte erreichen. Bei ausgeprägter Dynamik wäre auch ein Erreichen der 24.888/85, der 24.868/65 und der 24.848/45 Punkte denkbar.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim Dow Jones seien heute bei 25.234/51 als auch bei 25.350/77 Punkte zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 25.457 als auch bei 25.502 Punkten. Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 25.108 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 24.769 als auch bei 24.547 Punkten zu finden.



Die Experten von "day-trading-live.de" rechnen heute mit einem seitwärts/abwärts gerichteten Markt. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 25.248(25.303) bis 25.027 (24.909) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (20.02.2018/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) notierte gestern Morgen bei 25.275/25.350 Punkten, so die Experten von "day-trading-live.de".Gestern seien die US-Börsen wegen eines Feiertags geschlossen gewesen, es seien nur die Futures gehandelt worden.Tageshoch: 25.233 (Vortag 25.430) Tagestief: 25.108 (Vortag: 24.121) Range: 161 Pkte (Vortag: 309 Pkte)Der Dow Jones habe sich über der 25.000-Punkte-Marke stabilisieren können. Er habe nur die Chance, noch etwas weiter bis in den Bereich der 25.475/500 Punkte zu steigen. In diesem Bereich könnte die übergeordnete Erholung beendet sein. Rücksetzer könnten sich bis in den Bereich der 25.070/50 Punkte einstellen. Hier habe der Index aktuell die Chance auf Stabilisierung und Erholung. Gehe es unter die 25.075/50 Punkte, könnten sich weitere übergeordnete Abgaben einstellen, die deutlich unter die 25.000 Punkte gehen könnten.