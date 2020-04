Gemessen an der Zahl der bestätigten Infektionen seien die USA inzwischen weltweit am schwersten von der Pandemie betroffen. Nachgewiesen worden seien bereits mehr als doppelt so viele Infektionen als in China, wo die Lungenerkrankung Covid-19 ihren Ausgang genommen habe. Bis Dienstagabend (Ortszeit) habe die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore mehr als 180.000 Fälle verzeichnet. USA-weit seien demnach bereits mehr als 3.700 Menschen an dem Virus gestorben.



Angesichts der Corona-Krise und der außerdem niedrigen Zinsen habe US-Präsident Donald Trump an diesem Tag für ein Infrastruktur-Programm in Höhe von zwei Billionen Dollar geworben. Seit Anfang März habe der US-Kongress bereits drei Maßnahmenpakete im Umfang von mehr als zwei Billionen Dollar beschlossen, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie abzufedern.



Diese hätten sich bereits in aktuellen Stimmungsdaten gezeigt: In der wichtigen Wirtschaftsregion Chicago habe sich die Unternehmensstimmung im März eingetrübt. Trotz beginnender Corona-Krise allerdings spürbar weniger als erwartet. Während Volkswirte mit einem Stimmungseinbruch auf 40 Punkte gerechnet hätten, habe der Einkaufsmanagerindex im Vergleich zum Februar nur um 1,2 Punkte auf 47,8 Punkte nachgegeben. Auch das von der Forschungsgruppe Conference Board veröffentlichte Verbrauchervertrauen habe sich im März eingetrübt, und das durchaus stark. Es sei aber dennoch ebenfalls positiver als erwartet ausgefallen.



Der US-Präsident habe die amerikanische Bevölkerung angesichts der Ausbreitung des Coronavirus zudem auf "sehr harte zwei Wochen" mit steigenden Todeszahlen eingestimmt. "Ich möchte, dass jeder Amerikaner auf die harten Tage vorbereitet ist, die vor uns liegen", habe Trump am Dienstagabend (Ortszeit) im Weißen Haus in Washington gesagt. "Wir werden zwei sehr harte Wochen durchmachen." Er hoffe darauf, dass danach Licht am Ende des Tunnels erkennbar sein werde. "Aber dies werden sehr schmerzhafte, sehr sehr schmerzhafte zwei Wochen." Die Ausdauer der Amerikaner werde herausgefordert sein.



"Wir sind im Krieg mit einem tödlichen Virus", habe Trump gemahnt. Das Virus fordere viele Menschenleben. "Es passieren Dinge in diesem Land, wie wir sie noch nie erlebt haben." Es sei eine "Frage von Leben und Tod", die herausgegebenen öffentlichen Richtlinien zu befolgen. Trump habe am Sonntag bekannt gegeben, dass die restriktiven Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie in den USA bis Ende April verlängert werden sollten.



Mit Material von dpa-AFX (01.04.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die US-Börsen haben am Dienstag nach einer zuletzt rasanten Erholungsrally einen kleinen Teil ihrer Gewinne wieder abgegeben, so Michael Schröder von "Der Aktionär".Die Aussicht auf ein womöglich viertes Hilfspaket in Höhe von zwei Billionen habe nur bedingt gestützt. Der Dow Jones habe das erste Quartal mit einem historisch kräftigem Verlust von rund 23 Prozent beendet. Zudem habe sich US-Präsident Donald Trump zu Wort gemeldet.Die Anleger würden angesichts des sich in den USA ausbreitenden neuartigen Coronavirus vorsichtiger agieren. Vor allem in der letzten Handelsstunde sei es verstärkt zu Aktienverkäufen gekommen. Der Dow Jones habe letztlich mit minus 1,84 Prozent auf 21.917,16 Punkte knapp über seinem kurz zuvor erreichten Tagestief geschlossen.Der marktbreite S&P 500 habe am Dienstag 1,60 Prozent auf 2.584,59 Punkte verloren. Der technologielastige Nasdaq 100 ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) habe um 0,96 Prozent auf 7.813,50 Punkte nachgegeben.