Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auf Basis der Unterstützungszone aus verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 18.000 Punkten sowie dem 50%-Fibonacci-Retracement des gesamten Aufwärtsimpulses seit 2009 (18.019 Punkte) gelang dem Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) eine deutliche, technische Reaktion, so die Analzsten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese Gegenbewegung quittiere der RSI mittlerweile mit einem neuen Kaufsignal. Zuvor habe der Oszillator so tief im überverkauften Bereich wie seit der Finanzmarktkrise nicht mehr notiert. Der trendfolgende MACD verharre sogar weiterhin auf historisch niedrigen Niveaus. In den letzten beiden Wochen seien die amerikanischen Standardwerte jeweils an dem Tief von Dezember 2018 bei 21.713 Punkten gescheitert. Den Respekt vor dieser Barriere könnten Investoren nicht zuletzt an dem letzte Woche ausgebildeten Innenstab festmachen. Für eine Fortsetzung des jüngsten Erholungsimpulses sei es deshalb wichtig, diese Schlüsselmarke nachhaltig zu überwinden. Dank des gestrigen Befreiungsschlags, habe der Dow Jones ein Stück an charttechnischen Stabilität zurückgewonnen. Die 200-Wochen-Linie (akt. bei 23.684 Punkten) markiere nun das nächste Erholungsziel. (07.04.2020/ac/a/m)

