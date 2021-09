Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Analyse der amerikanischen Standardwerte beginnen wir mit einem Blick auf die quantitativen Indikatoren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Hervorheben möchten sie dabei den RSI: Nach einem Ausstiegssignal sowie dem Bruch des Aufwärtstrends seit dem Frühjahr 2020 liege nun im Verlauf des Oszillators zusätzlich eine Topbildung vor. Solche Indikatorformationen würden häufig den äquivalenten Mustern im eigentlichen Chartverlauf vorausgehen. Darüber hinaus mahne auch der trendfolgende MACD weiterhin zur Vorsicht. Da der saisonale Gegenwind - Stichwort: Kombination aus Dekaden- und US-Präsidentschaftszyklus - noch bis in den Oktober anhalte, würden die Analysten weiterhin die nächsten Auffangmarken auf der Unterseite betonen. Neben dem Juni-Tief bei 32.272 Punkten sei in diesem Zusammenhang vor allem die 50-Wochen-Linie (akt. bei 32.552 Punkten) zu nennen. Die zuerst genannte Unterstützung werde dabei durch die Glättung der letzten 200 Tage (akt. bei 33.206 Punkte) sowie das Aufwärtsgap von Anfang April im Tageschart (33.222/33.167 Punkte) bestätigt. Auf der Oberseite sei indes ein Schließen des Abwärtsgaps vom Wochenauftakt (34.460 zu 34.510 Punkte) nötig, um das angeschlagene Chartbild des Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) zu stabilisieren. (22.09.2021/ac/a/m)

