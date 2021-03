Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im bisherigen Jahresverlauf hat der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) einen Lauf, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Aufwärtsdynamik sorge dabei im Gleichschritt mit dem Transportindex für neue Rekordstände (32.973 Punkte) sowie ein Kursplus von mehr als 7% in den ersten zweieinhalb Monaten des Jahres. Damit seien die US- Standardwerte auf dem besten Weg, das Jahresziel von gut 33.000 Punkten abzuarbeiten. Zur Erinnerung: Das Kursziel der im Herbst 2020 ausgebildeten Flagge bilde zusammen mit der Trendlinie (auf Jahresbasis 33.392 Punkte), welche die Hochpunkte von 1929 und 1999/2000 verbinde, sowie der 138,2%-Fibonacci-Projektion des gesamten Baisseimpulses vom Frühjahr 2020 (33.906 Punkte) eine wichtige Kumulationsanlaufzone. Unter saisonalen Aspekten (z. B. US-Präsidentschaftszyklus, Dekadenzyklus, Verlaufsvergleich 2009) bestehe bis Anfang Mai noch ein günstiges Zeitfenster, um die genannten Zielmarken anzupeilen. Gemäß der Schnittmenge zwischen diesen zyklischen Faktoren besitze der April nochmals positives Überraschungspotenzial. Um bisher angefallene Gewinne zu sichern, könnten Anleger den Stopp für bestehende Engagements - je nach Risikoneigung - entweder auf die Hochs bei rund 31.000 Punkten oder auf das jüngste "swing low" bei 30.548 Punkten nachziehen. (16.03.2021/ac/a/m)

