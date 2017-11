Einschätzung für den heutigen Handelstag:



Für die Bullen gelte es diese Range endlich mit Tagesschluss nach oben zu verlassen. Dafür sollten sie versuchen den Index über der Marke von 23.384 Punkten zu halten. In der Zone 23.450 bis 23.458 Punkte dürfte es dann heute intressant werden, ob hier die Bären erneut angreifen könnten oder die Bullen am Ruder bleiben würden. Oberhalb würden dann die Ziele 23.489, 23.503 , 23.524 und 23.565 Punkte warten.



Die Bären hätten sich gestern zum Börsenstart angemeldet. Der Abverkauf sei sehr dynamisch gewesen und daran könnten sie heute anknüpfen. Momentan befinde sich der Index unter der 23.411-Punkte-Marke und könne damit gleich versuchen, die Trendlinie nach unten zu brechen. Antizyklisch könnten die Bären versuchen die 23.435 Punkte oder die Zone bei 23.450/23.458 Punkten zu nutzen um den Markt zu übernehmen. Unter der 23.384-Punkte-Mare würden dann die Ziele 23.353, 23.345 und 23.318 Punkte warten. Weiter unten gäbe es dann noch die 23.265 und 23.256 Punkte als Anlaufmarken.



Widerstände und Unterstützungen:



Widerstände: 23.411/430/435/450/457/489/ 23.503/524/565/ 23.662/ 23.744/ 23.813

Unterstützungen: 23.384/353/345/318/ 23.265/256/ 23.170/116/107/ 23.073



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



23.435 (23.450) bis 23.384 (23.318) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (02.11.2017/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Bis zur Eröffnung der Amerikaner konnte der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) ein neues AZH bei 23.515 setzen, so die Experten von "day-trading-live.de".Mit dem Börsenstart der Amerikaner sei die gesamte Aufwärtsstrecke des Tages wieder abverkauft worden. Die Bullen hätten gestern vor dem Börsenstart in Amerika einige iherer Ziele abholen können. Auch die Bären hätten nach Börsenstart dann ihr Soll erfüllen und einige ihrer Ziele abarbeiten können.TH: 23.515 (Vortag 23.402)/ TT: 23.383 (Vortag: 23.321)/ Range: 132 Punkte (Vortag: 81 Punkte)Abgleich der Range (erwartet/Ist): Hoch: 23.505/23.515/ Tief: 23.404/23.383Der Index habe es trotz gutem Start nicht schaffen können, sich über der 23.450-Punkte-Marke zu halten und sei zurück in die Range gefallen. Auch wenn die Tageskerze keine Umkehrkerze sei, deute der lange Docht auf eine Trendwende hin. Somit bleibe weiter abzuwarten, ob wir uns derzeit am Beginn einer Korrektur befinden würden oder wir nur in einer seitlichen Range verweilen würden bis wir weiter nach oben laufen würden.