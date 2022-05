Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) geht dahin, wohin sich der Dow Jones Transportation (ISIN: XC0009694214, WKN: 969421) entwickelt!" So lautet eine alte Tradingweisheit, die ihren Ursprung in der Dow-Theorie hat, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dieses "Herzstück" der Technischen Analyse fordere eine Bestätigung der Indices, d. h. die beiden genannten Aktienbarometer sollten sich nach Möglichkeit in die gleiche Richtung entwickeln. Die angeführte Kernforderung der Dow-Theorie bringe uns nahtlos zum Kursverlauf der Transportwerte: Die zuletzt diskutierte Schulter-Kopf-Schulter-Formation - definiert durch die Hochs bei 16.170/18.247/16.729 Punkten - sei in der vergangenen Woche mit einem Rutsch unter die Nackenzone bei rund 14.000 Punkten vervollständigt worden. Entsprechend habe der Dow Jones Transportation eine charttechnische Trendwende vollzogen, deren kalkulatorisches Abschlagspotenzial auf mindestens 3.000 Punkte taxiert werden müsse. Ein Bruch des Aufwärtstrends seit 2009 (akt. bei 13.328 Punkten) dürfte die angeschlagene Chartverfassung des Transportsektors weiter vergrößern. Nur eine schnelle Rückeroberung der angeführten Nackenzone - und damit eine Negierung der beschriebenen S-K-S-Formation - verbessere dagegen die derzeit schwierige Ausgangslage. (25.05.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Dow Jones Industrial Average



mehr >