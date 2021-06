Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Dow Jones Transportation (ISIN: XC0009694214, WKN: 96942) könnte sich als "Achillesferse" des Marktes erweisen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Seit dem Allzeithoch von Mitte Mai bei 16.170 Punkten würden die Transporttitel stagnieren und zudem stehe der Signalgeber der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt auf der Unterseite bei 15.300 Punkten (letzte Wochentiefs) unter Druck. Eine negative Weichenstellung würden möglicherweise verschiedene Indikatoren vorwegnehmen. Eine besondere Beachtung verdiene dabei das jüngste MACD-Ausstiegssignal, denn der Trendfolger sei zuvor in historisch einmalige Rekordhöhen vorgestoßen. Aus Sicht des Tagescharts liege seit letzter Woche eine Topbildung mit einem Abschlagspotenzial von rund 900 Punkten vor. Das daraus resultierende Kursziel harmoniere sehr gut mit einem Fibonacci-Level bei 14.374 Punkten. Danach bilde das Januarhoch (13.209 Punkte) in Verbindung mit einem weiteren Fibonacci-Level (13.223 Punkte) den nächsten Rückzugsbereich. Eine alte Tradingweisheit besage, dass der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) der Entwicklung der Transportwerten folget. Deshalb dürfte auch der "große Bruder" zusehends Probleme bekommen. (14.06.2021/ac/a/m)



