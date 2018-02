Der Dow Jones notiere heute Morgen im Bereich der 26.180/26.240 und damit über dem Niveau der Frühbörse gestern Morgen.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 26.200 Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so könnte der Dow Jones dann die 26.230/33 Punkte anlaufen. Könne sich der Dow Jones heute über die 26.230/33 Punkte schieben, so wären die 26.255/58, die 26.279/82 und im Nachgang dessen die 26.303/06 Punkte die nächsten Anlaufziele. Laufe der Dow Jones bis in diesem Bereich, so könnten sich hier Rücksetzer einstellen, bzw. der Index könnte hier Probleme haben weiter zu kommen. Eventuell sei die Aufwärtsbewegung hier auch beendet. Werde dieses Level dynamisch und mit Momentum angelaufen, so könnte der Dow Jones dann das Tageshoch von gestern und dann die 26.349/52 bzw. die 26.379/82 Punkte erreichen. Über den Dow Jones 26.379/82 Punkte-Marken wären die 26.388/91, die 26.408/11 und die 26.424/27 Punkte die nächsten Anlaufmarken.



Könne sich der Dow Jones heute nicht über der 26.200 Punkte-Marke etablieren, so könnten die Rücksetzer zunächst die 26.178/75, die 26.159/56 und dann die 26.128/25 Punkte erreichen. Gehe es heute erneut unter die 26.128/25 Punkte, so wären 26.112/09, die 26.075/72, die 26.058/55 und das Tagestief von gestern die nächsten Anlaufmarken. Rutsche der Index über die 26.046 Punkte, könnte er dann die 26.029/26 bzw. die 26.000/25.995 Punkte und dann die 25.978/75 Punkte erreichen. Unter der 25.978/75 Punkte-Marke könnte der Dow Jones bis an die 25.967/64 die 25.948/45 und dann die 25.927/24 bzw. bis die 25.909/06 Punkte laufen.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim Dow Jones seien heute bei 26.255 als auch bei 26.398 Punkte zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 26.464 als auch bei 26.515 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 26.198/12 als auch bei 26.078/44 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 25.976/27 als auch bei 25.806 Punkten zu finden.



Die Experten von "day-trading-live.de" rechnen heute mit einem seitwärts/aufwärts gerichteten Markt.



Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



26.306 (26.352) bis 26.112 (26.046) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (01.02.2018/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der Dow Jones notierte gestern Morgen bei 26.040/26.200 Punkten, so die Experten von "day-trading-live.de".Der Index habe sich gestern Morgen zunächst erholen können. Er habe sich bis in den Bereich der 26.180 Punkte geschoben. Gegen Mittag sei es dann zu einer dynamischen Aufwärtsbewegung gekommen, die bis an die 26.300 Punkte gegangen sei. Der Dow Jones habe sich hier zunächst festsetzen und mit Aufnahme des offiziellen Handels noch leicht steigen können, jedoch sei diese Bewegung im Nachgang wieder abverkauft worden. Der Index habe bis zum späten Abend fast an das Tagestief des Vortags zurückgesetzt. Gegen Handelsende sei es dann zu einer dynamischen Erholung gekommen, die bis an die fast 26.200 Punkte gegangen sei.Die Experten von "day-trading-live.de" hatten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der Dow Jones mit dem Überschreiten der 26.303/06 Punkte weiter bis an die 26.328/31 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei um 2 Punkte überschritten worden, damit habe das Setup sehr gut gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 26.058/55 Punkte jedoch nicht an unser nächstes Anlaufziel bei 26.029/26 Punkten, so die Experten von "day-trading-live.de". Hier habe das Setup nicht gepasst.Tageshoch: 26.331 (Vortag 26.328); Tagestief: 26.046 (Vortag: 26.026); Range: 285 Punkte (Vortag: 302 Punkte)Abgleich der Range (erwartet/Ist); Hoch: 26.328/26.331; Tief: 26.026/26.046Der Ausblick der Experten für den heutigen Handelstag: